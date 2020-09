Cyberpunk 2077 : les gangs de Night City font les présentations

La ville de Night City et les gangs de Cyberpunk 2077 dans deux bandes-annonces inédites.

Quel est le gang le plus imposant et le plus dangereux de la ville ? CD Projekt RED fait le point sur les divers groupes présents dans Night City et ses alentours :

Aldecaldos – “La famille Aldecaldo a été la première véritable famille nomade à se former dans les années 1990, alors que Los Angeles se transformait en zone de guerre. Juan Aldecaldo a débuté dans l’industrie de la défense, une grande partie de la famille Aldecaldo élargie dépendait de Juan pour divers besoins. Juan a dirigé sa famille lors de l’émigration des États-Unis vers Mexico et, au fil du temps, son leadership s’est renforcé. Les Aldecaldo sont retournés aux États-Unis en 2015 avec un nombre croissant de nomades. En 2077, les Aldecaldos sont l’un des deux groupes nomades qui habitent les Badlands. Ils ont une longue histoire de conflits fréquents et de guerres avec l’autre groupe nomade, les Wraiths. Contrairement à leurs rivaux agressifs, les Aldecaldos sont plus ouverts à conclure des accords avec V“

Wraith – “Le plus grand groupe de Raffen Shiv, des nomades voyous. Ce groupe voyage surtout la nuit et s’attaque aux personnes endormies et imprudentes. Leur chef s’appelle Dogkiller et porterait des vêtements en peau humaine. Les Wraiths sont l’un des deux groupes nomades les plus importants qui habitent les Badlands. Ils ont une longue histoire de conflits fréquents et de guerres avec l’autre groupe nomade, les Aldecaldos. Les Wraiths ont également la coutume d’utiliser une voiture de près de 1000 chevaux, appelée Reaver, pour parcourir les Badlands“

Valentinos – “Il s’agit d’un poser gang spécialisé dans la séduction des femmes les plus attirantes de Night City. Plus les femmes paraissent inaccessibles, plus elles sont intéressantes pour le gang. Ils n’ont aucun territoire, et n’ont aucun autre but que de séduire des femmes. Ils ne sont pas spécialement dangereux sauf pour les maris et les petits-amis de ces femmes. Les membres se rencontrent quatre fois par an pour comparer leurs conquêtes“

Moxes – “Un gang qu’on pourrait qualifier de syndical puisque les Moxes se qualifient eux-mêmes de ‘ceux qui protègent les filles et les gars qui travaillent’ de la violence et des abus qui peuvent leur être faits. Il faut dire qu’il a été créé en hommage à Elizabeth ‘Lizzie’ Borden, après son décès en 2076. Ancienne prostituée devenue propriétaire d’un club de strip-tease, celle-ci s’est en effet toujours attelée à traiter ses employés équitablement et à les protéger des clients violents“

Tyger Claws – “Un gang de combat de la communauté japonaise résidant en dessous de Japantown. D’une manière générale, ils protègent tout ressortissant japonais (on dit que la bande reçoit l’appui d’Arasaka). Réflexes boostés et arts martiaux sont leurs principales armes. Ils utilisent maintenant régulièrement des cyberwares et qu’ils sont adorent les motos pour se déplacer.“

Voodoo Boys – “Les Voodoo Boys est un gang terroriste composé de dealers. Ils se livrent à des rituels magiques étrangers, et dealent des drogues « naturelles » aux étudiants près de l’Université. Sadiques et impitoyables, ils tueront, tortureront et violeront quiconque sans raison. Les victimes seront parfois averties avec du sang et des plumes de poulet sur le pas de leur porte… ou non. Leurs motivations et leurs pratiques n’ont aucune cohérence. Il est courant pour eux de mutiler les victimes, ainsi que les disséquer des parties de leur corps pour des rituels ou pour faire régner la terreur. Leur nihilisme et leur consommation de drogue attirent certains étudiants universitaires. On les laisse parfois entrer dans le gang, mais ils ne sont jamais considérés comme de vrais membres. Le gang les exploite comme chair à canon pour de petits crimes, ou les utiliser comme otage pour que leur famille verse de l’argent“

Animals – “Un boostergang agressif qui met l’accent sur le pouvoir physique avant tout. Les membres de ce gang se dopent avec une drogue stéroïdienne appelée ‘le Jus’ qui augmente la force, le corps et la masse musculaire. Ils vendent souvent leurs services de videurs, un travail pour lequel ils sont très recherchés. Ils sont répartis dans toute la région. Ils se sont accaparés le commerce de substances illégales ainsi que les combats clandestins. Lorsque le gang se rassemble en un seul endroit, cela signifie qu’il prépare quelque chose d’important, il choisit alors le plus fort et le plus rapide d’entre eux pour être le dirigeant comme Sasquatch. Il est à noter que Les Animaux sont secrètement alliés avec NetWatch“

6th Street – “Un gang centré sur l’autodéfense qui a été créé par des vétérans de la 4e guerre des corporations lassées de l’impuissance du Night City Police Department. Leur objectif premier était de protéger les habitants du quartier Vista Del Rey à Night City. Aujourd’hui, leur interprétation de la loi se rapproche toutefois plus de la défense de leurs propres intérêts que de celui de “rendre justice à la ville“

Maelstrom – “Ce gang de combat s’est constitué à partir des restes des Guerriers de Métal, une bande presque entièrement décimée par les Inquisiteurs. Ils ont depuis lors intégré des membres de la Légion de Chrome et des Crânes d’Acier qui avaient une dent contre les Inquisiteurs. Cependant, cela n’empêche pas les agressions sauvages sur d’autres cibles, choisies au hasard. Les membres des Maelströms sont traditionnellement vêtus de cuir noir et de chrome, portant leurs prothèses bien visibles. Ils apparaissent tout simplement sales, primitifs et dangereux. 30% des membres sont cyberpsychos notoires, et 35% de plus ne sont pas loin de le devenir. Quand ils étaient des Guerriers de Métal, ils avaient un code d’honneur. Mais quand leur chef Marteau a été éjecté, le code a aussi disparu. Maintenant, ils attaqueront n’importe qui“

Un tour d’horizon de Night City, “le pire endroit à vivre aux États-Unis”

Mike Pondsmith, concepteur de jeux de rôle sur table chez l’éditeur R. Talsorian Games : “Night City a été fondé dans la baie de Morro, une ville que j’ai souvent traversée en voiture. J’ai aimé l’endroit et en tant que créateur, une de ces pensées m’est venue, et je me suis demandé ce qu’il faudrait pour acheter le tout. La structure de base est toujours présente sur le plan de Night City, si l’on tient compte d’une quantité impressionnante de remblais (amas de terre servant à combler ou surélever un sol) nécessaires pour construire la zone supérieure autour du ‘Rocher’ (ce n’est pas impensable, une grande partie du centre-ville de Seattle et de San Francisco étaient tous les deux construits sur des remblais). En fait, j’ai une carte qui montre comment tout cela se déroule géologiquement ; un jour, je devrais le poster.”

Cyberpunk 2077 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC d’ici le 19 novembre prochain. La version Google Stadia suivra au cours de l’année. En 2021, une mise à niveau gratuite permettra de tirer pleinement parti du matériel de nouvelle génération.