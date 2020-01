Cyberpunk 2077 : le RPG futuriste en vue FPS sera à l’E3 et à la Gamescom

L'éditeur polonais CD Projekt RED ne manquera pas les salons estivaux les plus importants.

Suite à l’annonce du report de Cyberpunk 2077 pour le mois de septembre prochain, Adam Kicinski (CEO), Piotr Nielubowicz (directeur financier) et Michal Nowakowski (vice-président en charge du développement commercial) de CD Projekt RED ont tenu une téléconférence avec des actionnaires pour les rassurer et surtout évoquer les différents plans de la société. Parmi eux, une présence à Los Angeles et à Cologne pour les éditions 2020 de l’E3 et de la Gamescom : “Nous n’avons pas vraiment élaboré de stratégie complète en ce qui concerne l’E3 et les autres salons se déroulant durant l’été. Vous pouvez parier que nous allons avoir une sorte de présence à la Gamescom et à l’E3, mais il est vraiment trop tôt pour commenter en détail. Vous pouvez évidemment supposer que nous serons présents dans une certaine mesure.”

Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à voir des versions PS5 et Xbox Series X pour le moment : “Nous examinons, bien sûr, la prochaine génération de consoles, nous avons beaucoup d’informations sur ce qui se passe avec ces plateformes, mais pour parler franchement, nous n’avons rien à partager ici et maintenant par rapport à cela (…) Comme nous l’avons déjà dit, nos jeux sont toujours conçus pour des machines puissantes. Nous pensons à la prochaine génération, mais pour l’instant nous nous concentrons sur la génération actuelle et le plan est toujours valable.”

Cyberpunk 2077 ne pourra pas éviter le crunch

Après avoir dû se résoudre à repousser la sortie de sa nouvelle production, CD Projekt RED va devoir user du crunch, une période où le développement est intense et où les employés doivent souvent faire des heures supplémentaires, pour respecter la nouvelle date : “Pour être honnête, oui, il y en aura dans une certaine mesure. Nous essayons de limiter cela autant que possible, mais c’est la dernière étape. Nous essayons d’être raisonnables à cet égard, mais oui, il y aura du crunch. Malheureusement.”

D’ailleurs, pour Adam Kicinski, c’était maintenant ou jamais pour le report : “Nous évaluons constamment le jeu et nous avons décidé que si nous devions retarder, c’était le bon moment, et qu’avec la décision d’ajouter cinq mois, nous serions vraiment sûrs de pouvoir livrer ce que nous avions prévu depuis le début. Bien sûr, c’était une décision difficile, mais nous pensons que c’était une bonne décision et que le fait d’avoir cinq mois de plus nous permettra de livrer le jeu parfait.”

La nouvelle date de sortie de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est désormais attendu sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia à partir du 17 septembre prochain.