Cyberpunk 2077 : le multijoueur n’est plus pensé pour être un AAA standalone

CD Projekt RED revoit ses plans concernant le multijoueur de Cyberpunk 2077.

Adam Kicinski annonce que le studio polonais CD Projekt RED, dont il est PDG, a décidé d’abandonner le format séparé du mode en ligne de Cyberpunk 2077 pour l’intégrer directement dans le RPG afin d’enrichir le mode solo : “Précédemment, nous avons laissé entendre que notre prochain AAA serait un jeu Cyberpunk multijoueur, mais nous avons décidé de reconsidérer cela maintenant. Compte tenu de notre nouvelle approche plus agile et systémique, au lieu de nous concentrer principalement sur un seul gros jeu en ligne, nous ferons en sorte d’intégrer du online dans toutes nos franchises dès leur lancement. En ce qui concerne le jeu en ligne, nous sommes en train de changer notre approche. Nous voulons que le jeu en ligne fasse partie de nos futurs jeux, c’est certain, mais petit à petit. Nous travaillons donc sur des fonctionnalités spécifiques pour améliorer nos jeux solo, mais nous n’envisageons pas de sortir le prochain jeu comme une grande expérience en ligne. Nous allons donc améliorer nos jeux solo avec des expériences en ligne. En fait, nous avons commencé à travailler sur les composants en ligne il y a plus de deux ans. Le seul changement est que nous continuons à travailler dessus non pas en tant que ligne de production principale mais comme une ligne de production de soutien pour nos productions solo. Nous pensons que nos idées, une fois qu’elles seront révélées, seront très excitantes pour les joueurs en tant qu’expérience supplémentaire dans nos jeux solo.”

Les premiers détails sur le multijoueur de Cyberpunk 2077 ont été découverts par des dataminers

Des références aux modes multijoueurs Heists et Deathmatch ont été repérées dans le fichier exécutable de Cyberpunk 2077 en janvier dernier. Le code lié à Heists suggère que les joueurs pourraient être en mesure de choisir parmi différentes classes de personnages dans un mode de jeu coopératif basé sur des missions. Le datamine laissait également entendre que le mode multijoueur pourrait reposer sur des connexions peer-to-peer plutôt que sur des serveurs dédiés, mais étant donné que la composante en ligne de Cyberpunk n’est pas encore sortie, même si ces informations étaient exactes à l’époque, elles pourraient être sujettes à changement.