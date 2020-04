Cyberpunk 2077 : le lancement pour septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC est maintenu

Le studio polonais CD Projekt RED confirme la sortie de Cyberpunk 2077 au mois de septembre malgré la pandémie de coronavirus.

Entre l’annulation de l’E3 2020 et les multiples reports de jeux fortement attendus, la crise sanitaire du Covid-19 a totalement bouleversé les plans de l’industrie vidéoludique. Si les éditeurs et les studios préfèrent ne prendre aucun risque, surtout d’un point de vue logistique, Adam Kicinski de CD Projekt RED assure dans le dernier bilan financier de la société que la sortie de Cyberpunk 2077 ne sera pas repoussée : “Depuis la mi-mars, nous travaillons depuis chez nous, tout en assurant la continuité de toutes nos activités. Nos objectifs n’ont pas changé. Avant tout, nous avons l’intention de sortir Cyberpunk 2077 en septembre comme prévu. Nous nous sentons motivés et disposons des outils nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous pensons également que notre stratégie de longue date, qui consiste à éviter les dettes et à accumuler des réserves de trésorerie, nous permet d’être bien préparés pour faire face aux difficultés qui pourraient survenir en ces temps troublés.”

Un gang de défenseurs des travailleurs du sexe dans Cyberpunk 2077

Dans les rues de Night City, V sera amené à croiser divers gangs dont la Mox, une association entre des stripteaseurs et des prostitués pour protéger les travailleurs du sexe : “Formé en 2076 après la mort d’Elizabeth ‘Lizzie’ Borden, propriétaire d’un club de strip-tease et ex-prostituée qui a traité ses travailleurs équitablement et les a défendus des clients violents, The Mox se qualifie de ‘ceux qui protègent les filles et les gars qui travaillent’ contre la violence et abus.”

Formed in 2076 after the death of Elizabeth “Lizzie” Borden, a strip club owner & ex-prostitute who treated her workers fairly and defended them from violent clients, The Mox refer to themselves as “those who protect working girls and guys” from violence and abuse. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/X1Ie8JjPYo — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 8, 2020

#CyberUpYourPC, un concours de boîtiers moddés Cyberpunk 2077

“Laissez libre cours à votre créativité et imaginez un boîtier de PC dans le style de Cyberpunk 2077. Si votre travail est sélectionné par les membres de notre jury, vous aurez la chance de faire équipe avec un moddeur professionnel pour faire de votre concept une réalité.”