Cyberpunk 2077 : le crunch sera inévitable, CD Projekt RED va à l’encontre de ses principes

Tous les développeurs de CD Projekt RED devront obligatoirement travailler six jours sur sept au lieu des cinq habituels pour finaliser Cyberpunk 2077.

Dans un communiqué interne, relayé par Jason Schreier pour Bloomberg, le président-directeur général Adam Badowski a demandé à ses employés de travailler plus que par le passé, contre une rémunération plus importante, pour atteindre les objectifs du studio polonais concernant Cyberpunk 2077 : “À partir d’aujourd’hui, tout le studio est en surmultiplication (…) Je prends mes responsabilités de recevoir toutes les réactions suite à cette décision. Je sais que c’est en opposition directe avec ce que nous avons dit sur le crunch. C’est aussi en opposition directe à ce que j’ai personnellement appris à croire il y a quelque temps – ce crunch ne devrait jamais être la réponse. Mais nous avons étendu tous les autres moyens possibles de naviguer dans la situation.”

Regrettable, mais décision nécessaire, Adam Badowski comprend la polémique sur les réseaux sociaux et explique que le travail supplémentaire demandé aux développeurs de CD Projekt RED sera payé : “Ces six dernières semaines sont notre sprint final pour un projet sur lequel nous avons passé tant de temps de nos vies. C’est quelque chose qui nous tient profondément à cœur. La majorité de l’équipe comprend cette décision, spécialement à la lumière du fait que nous avons juste envoyé notre jeu en certification et que chaque jour nous rapproche visiblement de la sortie d’un jeu dont nous voulons être fiers. C’est l’une des décisions les plus dures que j’ai eu à faire, mais chacun sera bien indemnisé pour chaque heure supplémentaire qu’il fera. Et, comme ces dernières années, 10% de notre profit annuel généré par la compagnie en 2020 sera reversé directement à l’équipe.”

Du crunch, mais plus de retard pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour le 19 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. La sortie sur Google Stadia est attendue pour la fin de l’année.