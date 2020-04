Cyberpunk 2077 : la Xbox One X collector sera limitée à 45.000 exemplaires

Avec la Xbox One X Cyberpunk 2077, l'éditeur américain Microsoft va commercialiser sa dernière édition collector avant le lancement de la Xbox Series X pour la fin de l'année.

Créée par les designers de CD Projekt RED et Microsoft, la Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077 sera disponible dans le courant de l’été avec une version numérique du jeu (valide dès le lancement en septembre prochain) et une manette sans fil. Attention, les stocks seront extrêmement faibles : “Munie d’un disque dur de 1 To, la nouvelle console de la firme de Redmond évoque la technologie de Night City avec son design cybernétique, ses éléments brillants, son clair-obscur et l’alliance de ses couleurs. Restez connectés pour en apprendre plus sur ce qui sera la toute dernière édition limitée de la Xbox One X à paraître, d’autant que les quantités disponibles seront elles aussi limitées, à savoir 45.000 exemplaires dans le monde.”

La fameuse manette de cette édition limitée est d’ailleurs d’ores et déjà disponible dans le commerce sans la console à 69,99 euros. Elle s’inspire du personnage Johnny Silverhand, incarné par le comédien Keanu Reeves. Moitié naturel, moitié augmenté : “Elle sera votre alliée pour vous immerger dans ce futur où la technologie est la clé de la survie. Elle est bien sûr compatible avec tous les appareils de la famille Xbox One et dispose d’un port jack 3,5mm et de la technologie Bluetooth.”

Des produits dérivés de Microsoft, Seagate et SteelSeries pour Cyberpunk 2077

Si Cyberpunk 2077 n’est pas une exclusivité, Microsoft veut clairement profiter de l’effervescence autour de cette nouvelle production pour potentiellement booster les ventes de ses consoles avec des accessoires comme le Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox Pro Charging Stand (un chargeur avec une batterie rechargeable, un câble et une protection) à 49,99 dollars (exclusivement disponible aux USA pour le moment), le disque dur Seagate Game Drive for Xbox : Cyberpunk 2077 Special Edition (104,99 euros pour 1 To et 169,99 euros pour 5 To, sortie prévue pour juin prochain) et le casque Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition par SteelSeries (109,99 dollars, sortie prévue pour juin prochain).