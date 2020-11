Cyberpunk 2077 : la révélation du contenu post-lancement est planifiée pour l’année prochaine

Le studio polonais CD Projekt RED annonce que les informations sur les DLC, le season pass et le multijoueur de Cyberpunk 2077 attendront 2021.

Durant une nouvelle réunion téléphonique avec les investisseurs et actionnaires, Adam Kicinski de CD Projekt RED a indiqué que les ajouts gratuits et payants ne seraient présentés qu’après la sortie de Cyberpunk 2077 afin d’éviter une énième mauvaise nouvelle si les plans devaient changer à la dernière minute : “Le plan initial était de le faire avant la sortie, mais après le récent report, nous avons décidé d’attendre la sortie pour fournir le jeu aux joueurs, puis de commencer à parler de projets futurs. Donc, après la sortie (…) Maintenant, tout est concentré sur Cyberpunk. Nous avons deux semaines. Tout sera clair d’ici là. Et puis nous commencerons à parler de la suite, peut-être pas juste après, mais comme je l’ai dit, au premier trimestre de l’année prochaine. Mais, bien sûr, tout ce qui a été dit auparavant est toujours valable. Je veux dire, rien n’a changé. Je veux dire, nous essayons simplement d’éviter de trop communiquer sur l’avenir. Et il y a encore une chose, après le troisième report, nous pensons que certains joueurs peuvent être un peu frustrés en attendant le jeu. Donc, parler de choses futures pourrait les rendre encore plus frustrés. Donc, nous livrerons le jeu avant. Et juste après cela, nous parlerons du futur. C’est notre stratégie de communication.”

Le mode multijoueur de Cyberpunk 2077 se dévoilera au premier trimestre 2021

Si Cyberpunk 2077 sera amputé du online dès son lancement, les premières informations seront partagées dans quelques mois. Bien que certains insiders misent sur une arrivée pour 2022, Adam Kicinski a assuré lors de la Réunion qu’il ne s’est jamais engagé sur une période de sortie : “En ce qui concerne le multijoueur, nous n’avons annoncé aucune date jusqu’à présent et en fait, pour le moment, ce n’est pas le sujet. Ce n’est pas le moment non plus de parler d’un modèle commercial pour le multijoueur, même si nous en avons déjà discuté, mais pour éviter toute crainte dans notre communauté de joueurs, je vais éviter la question, car nous partagerons nos réflexions sur ce sujet l’année prochaine une fois que nous mettrons à jour notre stratégie. Cela se produira au premier trimestre de l’année prochaine, et ce sera après la sortie de Cyberpunk. Ce sera le bon moment pour discuter plus en profondeur de tous les aspects clés des futures nouveautés.”

Les sauvegardes de Cyberpunk 2077 seront transférables d’une génération de console à une autre

PS4 vers PS5 (rétrocompatibilité)

Connectez-vous à votre compte PlayStation Plus et téléchargez vos sauvegardes

Transférez vos données via un câble LAN ou une connexion sans fil (Wi-Fi)

Utilisez un périphérique de stockage pour copier et transférer vos sauvegardes

Xbox One vers Xbox Series X et Xbox Series S (rétrocompatibilité)