Cyberpunk 2077 : la réalité virtuelle n’intéresse pas vraiment CD Projekt RED

Une version en réalité virtuelle de Cyberpunk 2077 était en production avant d'être annulée.

Le responsable de la filiale de CD Projekt RED à Cracovie, John Mamais, a récemment fait savoir que les équipes du studio polonais avaient travaillé pendant plusieurs mois sur un portage de Cyberpunk 2077 en VR. Malheureusement, le marché de la réalité virtuelle n’étant pas encore assez rentable pour s’y adonner pleinement, il a été décidé qu’il fallait mettre de côté ce projet pour y revenir peut-être plus tard (après la sortie du mode multijoueur) : “Nous avons essayé. Nous pensions à la réalité virtuelle, mais non, nous ne faisons rien avec la VR. Nous avons les kits de développement VR, mais… Certaines choses fonctionneraient en VR, mais je pense que ce n’est pas encore vraiment viable. Vous ne gagnez pas encore beaucoup d’argent avec la VR. C’est très expérimental et beaucoup trop niche pour le moment. J’aimerais bien le faire. J’aime la VR, mais nous ne faisons rien pour l’instant.”

Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch ? C’est toujours non, même si rien n’est impossible

Si CD Projekt RED avait déjà déclaré que le portage de Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch serait compliqué, notamment d’un point de vue technique, John Mamais a confirmé une fois de plus que ce potentiel portage serait plus que complexe à réaliser : “Des plans pour Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch ? Pas autant que je sache. Pas encore. Honnêtement, je ne sais pas si Cyberpunk 2077 pourrait fonctionner sur la Nintendo Switch. Il pourrait être trop lourd pour cela. Mais bon, nous avons fait The Witcher 3 dessus, nous pensions que ce serait trop lourd aussi, mais nous avons finalement réussi…”

Cyberpunk 2077 arrive à la rentrée

Pour mémoire, Cyberpunk 2077 sera disponible le 17 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC.