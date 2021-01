Cyberpunk 2077 : la première mise à jour majeure amène un bug gênant pour les joueurs

Un bug bloque continuellement la progression des joueurs au tout début de l’aventure depuis l'arrivée du patch 1.1 de Cyberpunk 2077.

L’installation du dernier patch de Cyberpunk 2077 qui améliore grandement le RPG de CD Projekt RED sur le plan technique peut occasionner de nouveaux problèmes chez certains joueurs, notamment durant une mission où le personnage principal commence a être en contact avec Johnny Silverhand via une puce d’Arasaka. Visiblement, le chantier ne fait que commencer : “Nous travaillons sur le bug qui voit la conversation avec Takemura impossible à démarrer pendant la quête Down on the Street. Nous prévoyons de publier un correctif pour y remédier dès que possible“. Le second patch est attendu pour février prochain.

We're working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest "Down on the Street" for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here's a potential workaround👇https://t.co/ujjxb8snGu — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) January 25, 2021

Quelques astuces pour éviter le bug du patch 1.1 de Cyberpunk 2077 :

Chargez une sauvegarde avant que GoroTakemura et V ne quittent le bureau de Wakako Okada

Coupez court à la conversation avec Goro Takemura devant le bureau

Patientez 23h après la fin de la conversation et lorsque la quête a été mise à jour

Voir si l’holocall se déclenche et si le dialogue avec Goro Takemura commence

Passez un coup de téléphone à Judy Alvarez avant celui de Goro Takemura

Gabe Newell (Valve/Steam) donne son avis sur Cyberpunk 2077 et CD Projekt RED

En plein confinement en Nouvelle-Zélande, le patron de Valve a souhaité défendre le studio polonais CD Projekt RED : “Cette situation me fait ressentir beaucoup de compassion à l’égard des développeurs. Tout ce que je sais, c’est qu’il y a des tas de joueurs PC qui sont très contents, ce sont eux qui sont les plus visibles pour nous“, avant de livrer ses impressions positives sur Cyberpunk 2077 : “Il y a des aspects du jeu qui sont tout simplement géniaux, et qui démontrent une énorme quantité de travail – il est injuste de jeter des pierres sur un autre développeur, car il est assez incroyable de sortir quelque chose d’aussi complexe et ambitieux que ça. Lorsque les gens ont ce genre de réactions (ndlr : retrait de la version PS4 au format numérique), ma première pensée est qu’il s’agit d’une opportunité pour nous, et je suppose que les développeurs de Cyberpunk 2077 l’utilisent de la même manière pour faire avancer et apporter des améliorations qui seront bénéfiques pour leurs joueurs. Ils ont la réputation de faire un excellent travail, de continuer à investir dans leurs produits au fil du temps et je soupçonne qu’ils arriveront très bien à rendre leurs clients heureux au fil du temps.Tout le monde sait que lorsque vous êtes dans ce secteur, les attentes sont élevées. Si vous le faites bien, les gens vous le feront savoir, et si vous ne répondez pas à ces attentes, ils vous le feront savoir – c’est en partie pourquoi c’est une industrie amusante.“