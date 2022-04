Cyberpunk 2077 : la première extension sortira en 2023

Une nouvelle histoire sera introduite dans la première extension de Cyberpunk 2077.

Piotr Nielubowicz, vice-président et directeur financier de CD Projekt RED, annonce que la première extension de Cyberpunk 2077 comprendra une intrigue inédite et est officiellement prévue pour l’année prochaine : “Pour tous ceux qui ont déjà arpenté les rues de Night City – nous travaillons sur d’autres DLC ainsi que sur une extension majeure. Nous croyons au potentiel à long terme de notre dernière mise à jour ; ainsi, l’une de nos priorités pour 2021 était d’améliorer le gameplay de Cyberpunk 2077. Nous sommes aujourd’hui satisfaits du jeu et soulagés par l’accueil réservé par les joueurs pour la version next-gen, lancée en février dernier. Au total, nous avons maintenant vendu plus de 18 millions d’exemplaires de Cyberpunk 2077.”

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

Pour mémoire, les plans post-lancement de Cyberpunk 2077 ont été considérablement modifiés suite au lancement chaotique du FPS-RPG futuriste en monde ouvert. Si les mises à jour sont régulières, les DLC prennent plus de temps à arriver, mais ils sont encore nombreux a être en développement, sachant que la première extension de Cyberpunk 2077 nécessite l’aide d’un quart de l’équipe de développement (160 personnes). En comparaison, un peu plus d’un tiers de la société travaillait sur la version next de Cyberpunk 2077.

Le dur chemin de croix de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 était annoncé comme l’un des plus grands titres de la dernière génération de consoles, mais les choses ont mal tourné à sa sortie. Après trois reports, le FPS-RPG de CD Projekt RED est sorti sur PC et consoles avec une foule de problèmes techniques, ce qui a entraîné des remboursements et le retrait du jeu du PlayStation Store. Après six mois de correctifs destinés à améliorer le jeu, celui-ci est revenu sur le marché en ligne de Sony en juin 2021, lorsque CD Projekt RED a déclaré que les performances de Cyberpunk 2077 avaient atteint un niveau “satisfaisant”. Encore aujourd’hui, le jeu est loin d’être terminé.