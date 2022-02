Cyberpunk 2077 : la mise à jour next-gen arrive avec des améliorations, des correctifs et de nouveaux contenus

CD Projekt RED lance le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 sur consoles et PC.

Avec le patch 1.5 “Next-Generation Update”, Cyberpunk 2077 profite enfin de la puissance des consoles nouvelle génération comme le Ray Tracing, la résolution 4K avec une mise à l’échelle dynamique, des temps de chargement plus rapides ainsi qu’une variété d’autres améliorations visuelles et techniques. Sur PS5, le RPG en vue FPS de CD Projekt RED utilisera pleinement les gâchettes adaptatives et les fonctionnalités de retour haptique de la manette DualSense.

Patch 1.5 is coming soon to PC, Stadia, and consoles! It brings various improvements to the game, numerous quest and gameplay fixes, as well as a number of free DLCs. On top of that, it contains the next-gen update PlayStation 5 and Xbox Series S/X!https://t.co/qnNgifGJZy pic.twitter.com/swLOUNTIcD — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 15, 2022

La nouvelle mise à jour est également accompagnée d’une foule de changements et d’améliorations pour toutes les versions de Cyberpunk 2077. Il s’agit d’optimisations supplémentaires des performances et de la stabilité, de modifications de la jouabilité et de l’économie, du monde ouvert, de l’utilisation des cartes, ainsi que de nouvelles interactions pour les relations et d’un système de réparation remanié. En outre, de nouveaux éléments de contenu supplémentaire gratuit ont également été introduits, notamment des appartements à louer, de nouveaux équipements ou encore des options de personnalisation des personnages.

Le patchnote de la mise à jour 1.5

Exclusivité next-gen

Ajout d’ombres légères localisées en Ray Tracing

Ajout des succès originaux en mode compatibilité avec les consoles next-gen (la version next-gen utilisant des SKU différents, les trophées PlayStation obtenus en rétrocompatibilité ne seront pas transférés. Les succès Xbox seront automatiquement transférés vers la nouvelle version grâce à la fonctionnalité Smart Delivery)

Ajout de deux nouveaux modes graphiques sur PS5 et Xbox Series X : le mode performance et le mode Ray Tracing

Le mode performance permet un gameplay fluide à 60 FPS avec la résolution améliorée en 4K dynamique

Le mode Ray Tracing propose un rendu photoréaliste des ombres et des reflets, avec un gameplay à 30fps amélioré en 4K dynamique

La version Xbox Series S ne dispose pas d’une sélection du mode graphique et est réglé par défaut sur 30fps à 1440p avec amélioration de la résolution dynamique

Améliorations de performances visant à réduire de manière significative la fréquence des chutes d’IPS et améliorer la qualité de rendu

Équilibrage de l’HDR pour atteindre une parité entre toutes les plateformes

Diverses améliorations de qualité visuelle

Prise en charge du doublage en langue espagnole pour la région Amérique (codes PlayStation : CUSA-16596 et CUSA-16597). En raison de contraintes techniques, cet ajout est uniquement disponible sur les consoles next-gen

Ajout du support audio spatial sur PS5 pour les casques audio et les haut-parleurs TV intégrés compatibles avec l’audio 3D, grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5

Le retour haptique de la DualSense est désormais adapté à l’activité en jeu

Le haut-parleur intégré de la manette DualSense est utilisé pour les holocalls, les messages textuels et pour tout ce qui se passe dans la tête de V

Ajouts DLC

Des appartements peuvent être loués (avec un paiement unique) lorsque vous les trouvez dans Night City ou sur le site d’EZEstates (uniquement accessible via l’ordinateur dans l’appartement de V au Mégabuilding H10). Ils seront disponibles quand vous aurez terminé la quête Playing for Time. Vous pouvez louer tous les appartements simultanément, et ils partagent la même cache

Vous pouvez désormais personnaliser l’appartement par défaut de V au Mégabuilding H10 pour 10000 €$ grâce au site d’EZEstates : Northside, Watson (5 000 €$), Japantown, Westbrook (15 000 €$), The Glen, Heywood (40 000 €$) et Corpo Plaza, centre-ville (55 000 €$)

Certaines interactions possibles dans les appartements confèrent une amélioration temporaire : Prendre une douche – confère le statut « Rafraichi » pendant une heure (vous permet de régénérer de la santé en combat. La santé se régénère d’elle-même jusqu’à 60% du seuil maximum. Si vous disposez aussi de l’avantage Régénération, ce statut augmente votre vitesse et votre seuil de régénération de 20%), Dormir dans un lit – confère le statut « Reposé » pendant une heure et vous soigne (vous gagnez +20% d’XP de compétence), Faire du café – confère le statut « Plein d’énergie » pendant une heure (+25% d’endurance max, +30% de Régénération)

Vous pouvez désormais modifier certains aspects de votre apparence (cheveux, maquillage, piercings, etc…) en utilisant le miroir de l’un de vos appartements et planques. Ces modifications sont gratuites et peuvent être réalisées autant de fois que vous le souhaitez. La personnalisation du personnage inclut davantage d’options de maquillage et de couleurs de cheveux

Deux nouvelles armes : fusil d’assaut cinétique UMBRA de Darra Polytechnic, mitraillette cinétique Guillotine de Budget Arms

Quatre nouvelles lunettes de visée : lunette longue JUE Kang Tao, lunette de sniper Gaki Tsunami, lunette courte Kanetsugu Arasaka, lunette courte Handyman

Dix nouveaux freins de bouche : cinq pour les armes de poing (RC-7 Ifrit, RC-7 Liger, RC-7 Dybbuk, RC-7 Kutrub, RC-7 Babaroga) et cinq pour les fusils d’assaut et mitraillettes (RC-7 Aswang, RC-7 Varkolak, RC-7 Zaar, RC-7 Yokai, RC-7 Strigoi)

Nouvelles poses du mode photo

IA en combat

Multiples correctifs et améliorations de l’IA des PNJ en combat, au corps-à-corps et à distance, ainsi que de leurs réactions : mise à couvert, positionnement, rechargement, équipement des armes, esquive, parades, etc…

Multiples améliorations des déclencheurs de démembrement, réactions aux blessures et animations de mort pour un plus grand impact des combats au corps-à-corps et à distance

Les ennemis sont désormais bien plus doués pour bloquer et éviter (Kerenzikov) les attaques. Plus une arme est lourde, plus elle touchera facilement sa cible. Pour l’esquive, c’est le contraire

Diversification des comportements en combat au corps-à-corps et à distance pour différentes factions : imprudent, agressif, équilibré, défensif et prudent

Les compagnons participent désormais plus activement aux combats, mais peuvent être vaincus et temporairement handicapés s’ils subissent trop de dégâts

Multiples correctifs et modifications d’équilibrage pour les netrunners en combat

Améliorations des foules

Comportement agressif des foules : si vous visez, frappez ou tirez sur certains archétypes de PNJ pour les provoquer, ils engageront le combat.En raison de problèmes techniques, ce changement ne sera pas disponible sur les consoles de la génération précédente

Attendre affecte le statut des PNJ et réinitialise le statut des appareils, environnements et de certaines scènes

Améliorations apportées aux réactions, déplacements et disparitions des personnages

Système de conduite

Notre tout nouveau mode Burn Out fait son entrée ! Accélérez et freinez simultanément pour l’enclencher, et il ne vous reste plus qu’à tourner le volant. Avec l’ancien système, il était uniquement possible de tourner sur place : jouez avec les commandes pour découvrir ce qu’il est désormais possible de faire ! Burns, donuts, drifts ou démarrages de dragster, tout est possible. Ce système fonctionne désormais également à grande vitesse, vous pouvez donc freiner tout en accélérant lors d’un virage serré pour survirer avec la plupart des voitures. Les joueurs au clavier peuvent à présent utiliser de nouvelles configurations secondaires des touches fléchées (certains claviers ne reconnaissent pas la troisième pression de touche avec les touches ZQSD), mais les manettes garantissent une utilisation optimale du système (pour la grande majorité des joueurs, elles sont généralement plus adaptées à l’expérience de conduite)

Le nouveau système de freinage garantit des performances constantes, de l’avant à l’arrière et quelle que soit la vitesse. Une simulation d’ABS a été ajoutée. Les freins de tous les véhicules ont été adaptés au nouveau système

Amélioration de la simulation du moteur. Ajout de la simulation d’embrayage. Ces modifications améliorent les forces de résistance du moteur lors des passages de vitesses, ce qui permet de limiter le patinage des roues

Amélioration de la simulation de la boîte de vitesses. Amélioration significative du rétrogradage. La transmission passe désormais les rapports inférieurs de manière réaliste et bénéficie d’une logique de changement de vitesse plus efficace pour maintenir le moteur en position idéale. Le passage marche avant/marche arrière (et inversement) a été intégralement revu et permet de faire des virages à 180 degrés

Amélioration des motos. Toutes les améliorations ci-dessus leur confèrent plus de stabilité. Des modifications du modèle de direction ont également été ajoutées et réadaptées

Amélioration des réglages de diverses voitures. Améliorations de la direction et autres réglages pour la Quadra Type 66 (tous les modèles, en particulier la Avenger), la Mizutani Shion (en particulier la MZ2), la Herrera Outlaw et la MaiMai de base

Ajustements de la vue à la première personne pour tous les véhicules qui en avaient besoin. De plus, les véhicules de nomades disposant de la technologie CrystalDome suppriment numériquement les objets gênant la vue

Circulation routière

Amélioration visuelle de la circulation routière : virages et suspensions

Réaction de panique face au danger : les PNJ conducteurs peuvent désormais paniquer et fuir le danger. Les PNJ passagers peuvent désormais mourir dans des accidents de voiture

Réactions en cas d’accrochage : les véhicules disposent désormais d’une gamme de réactions plus variées en cas d’accrochage léger. Ils se réinsèrent également plus facilement dans le trafic

Équilibrage gameplay

Diverses modifications liées à l’économie, dont une augmentation des récompenses de missions et d’activités en monde ouvert, ainsi qu’une baisse des prix des véhicules et implants

Rééquilibrage et amélioration des fonctionnalités des modules vestimentaires. Ajustement de la quantité d’emplacements de modifications disponibles sur les vêtements. Classification des modules pour qu’ils ne correspondent qu’à certains vêtements spécifiques. Par conséquent, tous les modules équipés ont été replacés dans votre inventaire. Ouvrez la fenêtre d’inventaire pour les rééquiper conformément aux nouvelles règles

La difficulté de jeu « Facile » est désormais légèrement plus exigeante.

Ajout de deux nouvelles statistiques remplaçant l’esquive : Chances d’atténuation et Degré d’atténuation. Les chances d’atténuation déterminent votre pourcentage de chances de réduire les dégâts subis. Le degré d’atténuation détermine le pourcentage de dégâts réduits (par défaut, 50%)

Les composants anciennement nécessaires pour améliorer l’esquive affectent désormais l’atténuation. Par exemple, l’attribut Réflexes, les avantages comme Mangouste, Disparition ou Bouclier humain, certains modules vestimentaires et implants cybernétiques, etc…

Rééquilibrage des effets de dégâts sur la durée, entraînant généralement une réduction des effets de dégâts principaux comme les brûlures, hémorragies et poisons

Réduction des chances de perturber la trajectoire des balles intelligentes grâce aux tatouages lumineux des Tyger Claws

Ajout d’une solution plus discrète pour échapper au NCPD. Au lieu de s’enfuir jusqu’à une certaine distance de la scène de crime la plus récente, V peut désormais se cacher dans la zone de recherche. Il faudra cependant plus de temps pour que la police abandonne les recherches

Matériel cybernétique

Il est désormais possible de vendre du matériel cybernétique inutilisé chez les charcudocs

L’infobulle du matériel cybernétique Pompe sanguine affiche désormais correctement son temps de recharge

Il est désormais possible d’interrompre le piratage Indication de la position en blessant le netrunner ou en bénéficiant de l’immunité du matériel cybernétique Auto-GLACE

Activer Berserk double désormais l’endurance au lieu d’en conférer une quantité infinie

Les munitions tranquillisantes du Lance-projectiles n’affectent plus les PNJ non humains

Le nombre de ricochets du Coprocesseur balistique légendaire est réduit à 1, mais il confère un bonus de 50% aux dégâts des ricochets

Le Générateur de trajectoire (module optique Kiroshi) a été modifié en Analyse des menaces, et confère désormais 2% de chances d’atténuation. L’atténuation correspond à la possibilité de réduire les dégâts subis à hauteur du pourcentage indiqué par le degré d’atténuation (par défaut, 50%)

Augmentation de la durée de l’implant de camouflage optique de V, qui passe de 5/10/15 à 10/15/15 par niveau de rareté

Ajout de la capacité camouflage optique pour certains PNJ

Saisir un ennemi vous rend désormais visible même si le camouflage optique est activé

Correction d’un bug où il était impossible d’équiper certains modules cybernétiques simultanément

Combat

Nombreuses optimisations de l’IA en combat pour une expérience générale de combat améliorée

Nombreux correctifs et améliorations visant à réduire les interruptions et à fluidifier les animations des PNJ en combat, dont les animations d’attaque, de mort, d’équipement d’arme, de mise à couvert, de réaction aux blessures, de rechargement, de parade et d’esquive. Attendez-vous à plus de cohérence dans les sensations d’impact et de neutralisation des armes, ainsi qu’à des visuels plus spectaculaires

Les ennemis se replacent désormais correctement dans des positions stratégiquement avantageuses

Augmentation de la précision de tir des compagnons

Réduction des dégâts d’explosion infligés au joueur

Correction d’un bug où certains PNJ d’un même groupe ou d’une même faction ne rejoignaient pas le combat lorsqu’ils voyaient leurs alliés se battre

Correction d’un bug où les PNJ ne réagissaient pas correctement lorsqu’ils étaient touchés par une grenade au début du combat

Les ennemis armés d’un fusil à pompe chercheront désormais à rester près de vous en combat

Ajout d’effets visuels pour les stimulants de combat utilisés par les ennemis.

Les ennemis équipés de stimulants de combat ne les utiliseront désormais que si leur santé est inférieure à 30%, réduisant ainsi leur utilisation globale de stimulants

Augmentation de la complexité visuelle du comportement des ennemis en combat en mode fréquence d’images faible

Correction d’un bug où le mode combat se déclenchait tout seul en exploration

Correction d’un bug où le joueur pouvait être renversé par une attaque au marteau même si l’arme ne l’atteignait pas

Accélération considérable de l’échange entre arme de corps-à-corps et arme à distance pour les PNJ pouvant utiliser les deux

Piratage rapide

Il n’est plus possible d’appliquer le piratage rapide Cyberpsychose aux cyberpsychos

Correction d’un bug ou désactiver une caméra à l’aide d’un piratage rapide n’interrompait pas le chargement du piratage rapide ennemi lorsque la caméra en question était utilisée comme proxy

Correction d’un bug où un effet de statut « Piraté » pouvait rester appliqué à V indéfiniment, ce qui empêchait les netrunners de pirater V à nouveau

Correction d’un bug où le piratage rapide Sifflet n’attirait pas toujours les PNJ vers la position de V

Objets et appareils

Les objets bonus stockés dans la planque (2 vestes de DLC + 4 récompenses d’inscription) disposent d’une nouvelle fonctionnalité : le niveau de rareté augmentera après qu’un certain nombre d’améliorations auront été effectuées

Ajout d’un plan de fabrication de base pour chaque objet (qualité rare). La liste des plans de fabrication disponibles sur les sauvegardes existantes sera mise à jour pour refléter ce changement

Il est désormais possible d’activer ou désactiver des appareils tout en transportant un corps

Correction d’un bug où le joueur voyait parfois hors des limites du jeu quand l’animation des portes d’ascenseur n’apparaissait pas correctement

PNJ

Réduction de la santé des adversaires dans Beat on the Brat, à l’exception des jumeaux. La difficulté repose désormais principalement sur leur capacité à bloquer et/ou esquiver les attaques

Woodman préfère désormais utiliser le fusil Ajax qu’il laisse tomber lorsqu’il est battu. Il a également été relégué du rang de boss à celui d’ennemi standard

Correction du comportement des PNJ lors des combats de boss contre Sasquatch, Oda, Adam Smasher, Royce et durant Beat on the Brat

Correction d’un bug où les PNJ ennemis ne pouvaient pas briser la garde de V au corps-à-corps.

Correction de bugs de clippings liés aux neutralisations aériennes de V et des NPC

Les attaques en rotation et les coups de pied au corps-à-corps ne sont désormais autorisés que pour les archétypes d’ennemis rapides et agiles

Il n’est plus possible d’obtenir de l’expérience pour la compétence Impitoyable en battant des ennemis sans avoir d’effet Impitoyable activé. La quantité d’expérience obtenue pour cette compétence en battant des ennemis augmente avec le nombre de cumuls d’Impitoyable actifs

Correction de bugs de clipping lorsque V saisissait des ennemis depuis une position accroupie

Les ennemis armés d’un fusil à pompe infligent désormais plus de dégâts

Les ennemis sont moins susceptibles d’attaquer V pendant un coup de grâce

Augmentation des dégâts infligés par les PNJ au sniper

Les snipers peuvent désormais tirer tout en s’éloignant de leur cible

Les compagnons de V ne peuvent plus trébucher sur des corps

Rééquilibrage de l’endurance des PNJ

Les PNJ écrasés par un véhicule et ne parvenant pas à se soigner finissent désormais par mourir

Correction des animations qui s’affichent lorsque V meurt en saisissant un PNJ

Correction d’un bug où les PNJ agents de sécurité, videurs et policiers pouvaient faire l’objet d’une prime

Correction des cas où des PNJ se tenaient debout les bras écartés

Correction d’un bug qui empêchait les PNJ capables d’appliquer des effets de statut de le faire

Ajout d’une pénalité de 15% de santé pour les ennemis disposant de la capacité Kerenzikov afin de compenser leurs esquives facilitées

Avantages

Rééquilibrage de divers avantages, dont certains ont été déplacés dans l’arbre de compétences. Par conséquent, tous les points d’avantage dépensés ont été réinitialisés. Ouvrez la fenêtre des avantages pour réassigner vos points gratuitement

Remaniement des avantages suivants : Gonflement sanguin, Bouclier humain, Épimorphose, Impitoyable, Sang glacé, Égorgeur

L’union fait la force (Augmente les dégâts infligés lorsque vous portez un corps) est remplacé par V-nère (La régénération de santé n’est pas interrompue quand vous recevez des dégâts)

Incassable (Augmente la quantité maximale de charges d’Impitoyable de 1) est remplacé par Retrait facile (Tant qu’Impitoyable est actif, augmente les dégâts infligés à distance de 10% (Niv. 1) ou de 20% (Niv. 2) aux ennemis dans un rayon de 5m)

Commando (Empêche votre détection lorsque vous êtes sous l’eau) est remplacé par Œil aiguisé (Les tirs dans la tête au couteau de lancer appliquent un aveuglement à la cible)

Éxécuteur silencieux (Attaquer au couteau un ennemi ayant moins de 15% de santé permet de le vaincre instantanément) est remplacé par Jongleur (Lorsque vous neutralisez un ennemi ou infligez un coup critique avec un couteau de lancer, vous récupérez tous vos couteaux en cours de recharge)

Éclair (Augmente les chances d’infliger un coup critique avec les armes techniques de 3%) est remplacé par Compas dans l’œil (Permet de visualiser la trajectoire de ricochet des balles en visant avec les armes cinétiques si l’implant coprocesseur balistique est installé)

En raison de ces modifications apportées aux avantages, nous avons renommé l’arbre de compétence Furtif en Ninjutsu, afin de refléter au mieux les avantages qu’il contient

Bonus dynamiques pour Efficace à 200%, Technicien de terrain et Avant-gardiste. Ils s’appliquent désormais aux armes et vêtements déjà fabriqués. Réattribuer les avantages supprime correctement les bonus

Mécaniques de jeu

V peut désormais enjamber/grimper/sprinter/sauter à travers des vitres qui ont été brisées

Correction d’un bug où dissimuler un corps dans une caisse pouvait déplacer V dans un mur ou hors des limites de la carte

Véhicules

Correction d’un bug où les véhicules appelés pouvaient apparaître l’un dans l’autre puis exploser ou être propulsés dans les airs

Correction d’un bug où voler une voiture dans laquelle se trouvait un PNJ hostile pouvait faire subir à celui-ci des problèmes de clipping à travers le toit et le forcer à rester dans le véhicule

Correction d’un bug où les véhicules pouvaient rester immobilisés dans les airs après le chargement d’un fichier de sauvegarde. Ils se contentent désormais de retomber, ce qui est beaucoup moins drôle

Armes

Couteaux de lancer retravaillés. Les couteaux ne sont plus perdus après chaque lancer : V les récupère automatiquement après un certain temps (selon le niveau de rareté du couteau). Il est également possible de ramasser manuellement les couteaux, ce qui réinitialise le temps de recharge

Le couteau iconique Dard est désormais adapté au niveau de V dès son obtention

Munitions des différentes armes intelligentes accélérées au niveau de celles du G-58 Dian Kang Tao pour de meilleures sensations d’impact et de vitesse

Augmentation de la portée du son des coups de feu avec silencieux de 3m à 8m

La statistique « Réduction de la consommation d’endurance pendant les attaques » des armes de corps-à-corps fonctionne désormais correctement

Les modules d’armes Craqueur, Évitement et Pax augmentent les dégâts des armes d’un certain pourcentage

Le niveau requis pour équiper les armes de corps-à-corps augmentera désormais avec chaque amélioration

Remarque : le niveau des armes de corps-à-corps améliorées sera ajusté pour refléter ce changement. Les objets déjà équipés qui dépassent le niveau requis pourront toujours être utilisés, mais si vous les déséquipez, vous devrez atteindre le niveau requis afin de pouvoir les équiper à nouveau

Les statistiques du DR5 Nova obtenu durant la quête Stadium Love sont correctement ajustées selon le niveau de V

Il n’est plus possible d’utiliser le Crusher lors du concours de tir de la quête Shoot to Thrill

Ajout d’une aide à la visée pour toucher les bouteilles du défi de Cassidy dans We Gotta Live Together afin qu’il soit plus facile de le remporter en jouant à la manette

Interface

Diverses améliorations de lisibilité de la carte liées au redimensionnement des icônes, à l’ajout de nouvelles infobulles et de nouveaux filtres. Cela inclut un filtre dynamique basé sur le niveau de zoom ainsi qu’un filtre personnalisable par le joueur

Remaniement de l’interface « Attendre » afin de faciliter le passage d’un moment de la journée à un autre et d’afficher l’heure prévue

Mise à jour visuelle de diverses lunettes, augmentation de la clarté et ajout de nouvelles animations

Améliorations visuelles, de lisibilité et de cohérence des fenêtres d’interface, notifications et infobulles

Ajout d’une nouvelle notification pour afficher le titre d’une chanson lorsqu’elle commence à passer à la radio

Le nom du véhicule dans lequel vous entrez sera désormais affiché sur l’ATH

Les infobulles des objets stockés dans votre planque affichent désormais correctement leurs statistiques

Ajustement du viseur pour les couteaux de lancer

Ajout d’un compteur à côté de la jauge de santé indiquant le nombre de cumuls actifs d’un certain effet de statut

Amélioration de la navigation à l’aide de la croix directionnelle sur divers écrans et fenêtres.

Ajout d’une description manquante pour l’entrée de Wakako dans la base de données

I Fought The Law – Amélioration de l’interface du boîtier électrique pour de meilleures sensations d’utilisation

Correction d’un bug où le curseur de la souris n’était pas redimensionné correctement selon les différentes résolutions

Correction d’un bug où la zone d’arrivée du voyage rapide pouvait apparaître avant l’écran de chargement. Adieu les spoilers, choomba !

Correction d’un bug où les crochets des fenêtres de didacticiel étaient parfois visibles dans les menus

Correction d’un bug qui pouvait provoquer le blocage du jeu si un éclat était lu directement depuis le conteneur de butin puis immédiatement fermé

Correction d’un bug où l’indicateur de chargement pouvait rester bloqué à l’écran

Quêtes

Ajout de quelques secrets à Night City que les joueurs pourront découvrir. En raison de problèmes techniques, ce changement ne sera pas disponible sur les consoles de la génération précédente

Ajout de nouveaux messages et notifications pour prolonger les romances avec Panam, Kerry, River et Judy

Ajout d’interactions dans les habitations des partenaires amoureux, dont la possibilité de dormir dans le même lit que son partenaire

Il est désormais possible de couper le son de la régulatrice du NCPD et des holocalls de briefing/débriefing des fixers. Vous recevrez automatiquement un SMS au lieu d’un holocall. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité dans le menu Paramètres > Jeu > Holocalls. Par défaut, la régulatrice du NCPD envoie des SMS et les fixers vous appellent

Vous pouvez désormais rejeter les holocalls non essentiels. Un message vous proposant d’accepter ou de rejeter l’holocall apparaîtra à l’écran. Si vous rejetez l’appel, vous recevrez un SMS à la place

Amélioration du système d’holocall pour empêcher plusieurs holocalls de se cumuler si le premier charge trop lentement

Légère augmentation du volume de la musique dans les clubs pour améliorer la vie nocturne de Night City

Correction d’un bug où l’effet visuel de distorsion pouvait persister après la sortie du cyberespace

Correction d’un bug où River raccrochait immédiatement lorsque le joueur l’appelait. Malpoli !

Automatic Love – Correction d’un bug où le Lizzie’s était parfois fermé à des heures où il devait être ouvert

Beat on the Brat – Les entrées du journal séparées pour chaque combat n’apparaîtront désormais qu’après les avoir trouvés

Beat on the Brat – V ne peut plus équiper des armes préalablement lâchées lors des combats à mains nues

Beat on the Brat – Correction d’un bug où El César, bien qu’autorisé à garder sa voiture, envoyait un message au joueur pour lui demander s’il en prenait bien soin

Coin Operated Boy – Théo ne disparaît plus durant l’objectif « Parler à Théo »

Disasterpiece – Correction d’un bug où V ne pouvait pas entrer dans la camionnette pour parler à Judy après avoir obtenu les DSX

Dressed to Kill – Correction d’un bug où la Thorton Colby n’apparaissait pas

Epistrophy – Les entrées du journal séparées pour chaque véhicule Delamain n’apparaîtront désormais qu’après les avoir trouvés

Epistrophy – Ajout de nouveaux commentaires du taxi Delamain après avoir terminé la quête et choisi l’option « libérer » ou « fusionner »

Ex-Factor – Correction d’un bug où Judy n’appelait jamais pour commencer la quête

Ex-Factor – Correction d’un bug où Judy n’apparaissait pas sur le balcon du Clouds, ce qui bloquait la progression de la quête

Ex-Factor – Si vous n’avez pas récupéré le pistolet Mort et impôts de Maiko pendant la quête, vous pouvez désormais le trouver ailleurs

I Fought The Law – V ne peut plus attendre dans la voiture de River pendant qu’une scène importante se déroule avec l’inspecteur Han

Killing In The Name – Pendant le piratage du routeur, le mini-jeu apparaît désormais correctement même dans les cas où V n’a pas équipé de cyberconsole

Life During Wartime – Correction d’un bug où l’objectif « Scanner les traces » pouvait changer de position

M’ap Tann Pèlen – Correction d’un bug où les PNJ n’apparaissaient pas dans la boucherie, ce qui bloquait la progression

M’ap Tann Pelèn – Correction d’un rare cas où Placide devenait encore plus grognon que d’habitude et refusait de parler à V à la boucherie Rolland

Off the Leash – Au concert de Kerry et des Us Cracks, certains fans n’appréciant pas d’en voir d’autres habillés comme eux se sont changés

Pisces – Correction d’un bug qui pouvait empêcher le joueur de quitter l’appartement de Hiromi s’il appelait quelqu’un depuis l’ascenseur pour aller au niveau de la maintenance

Riders on the Storm – Correction d’un bug où, dans des circonstances précises, il était impossible de parler à Panam et à Mitch

Search and Destroy – Correction d’un bug où des quêtes principales n’apparaissaient plus après avoir terminé cette quête

Sweet Dreams – La quête ne réapparaît plus dans le journal avec l’objectif « Parler à Stefan » si la danse sensorielle de Stefan a été remboursée après que V a initialement rejeté l’offre

Le renseignement – Ajout d’un choix permettant de passer la séquence du didacticiel de danse sensorielle

These Boots Are Made for Walkin’ – La vieille voiture de V ne disparaît plus

With a Little Help from My Friends – Correction d’un bug où Panam n’appelait pas pour lancer la quête après Riders on the Storm

Monde ouvert

V a désormais une réputation auprès des fixers de Night City. Les nouveaux contrats de fixers seront disponible par séries au fur et à mesure que votre réputation augmentera, et chaque nouvelle série sera disponible seulement après avoir terminé la précédente dans un district

Terminez tous les contrats d’un fixer pour recevoir une récompense spéciale (sauf pour Mr. Hands. Désolé, les chooms, il ne vous aime pas.). Vous pouvez consulter la réputation actuelle de V auprès d’un fixer en survolant l’icône de celui-ci sur la carte

Les foules et communautés de Night City sont désormais plus diverses, de jour comme de nuit. Augmentation des occurrences et de la variété des conversations dans chaque quartier

Agression en cours à Charter Hill – Correction d’un bug qui empêchait de ramasser les preuves

Agression en cours à Corpo Plaza – Correction d’un bug om la quête pouvait être bloquée si le joueur ramassait les preuves avant de se rendre à Heywood

Agression en cours à Kabuki – Correction d’un bug où l’activité pouvait réapparaître sur la carte une fois The Prophet’s Song terminée

Contrat : Flash spécial – Correction d’un bug où le pick-up pouvait disparaître sous le sol et bloquer toute progression. Remarque : désormais, le véhicule n’apparaîtra plus lorsque le joueur se sera approché du garage, malgré le marqueur pointant sous le sol

Contrat : Héritage familial – Correction d’un bug où approcher du marqueur ne déclenchait pas le contrat, qui restait bloqué sur « Non découvert »

Contrat : Liberté de la presse – La quête n’échoue plus lorsque le joueur entre dans le bâtiment du studio de télévision

Contrat : Fête d’adieu – Correction d’un bug où la voiture apparaissait sous le sol. Si vous avez rencontré ce problème, vous devrez peut-être commencer par escorter Flavio pour que la voiture apparaisse

Contrat : Les cobayes – Correction d’un bug où l’ascenseur de l’hôtel restait fermé, ce qui bloquait la progression

Contrat : L’œuvre d’une vie – Correction d’un bug où la voiture n’apparaissait pas ou apparaissait de manière incorrecte

Contrat : Le Seigneur donne et reprend – Le SUV apparaît désormais correctement

Crime signalé : Paranoïa – Il est désormais plus facile d’escalader le bâtiment pour atteindre la planque

Cyberpsycho repéré : De la fumée sur l’eau – Correction d’un bug où « Fouiller la camionnette. [Facultatif] » était le dernier objectif restant et ne pouvait pas être complété

Graphismes, audio, animation et conception des cinématiques

Amélioration de l’apparence de l’eau et ajout d’interactions avec l’eau. Certains événements, comme des coups de feu ou collisions avec des objets, produiront désormais des effets d’ondulation et d’éclaboussures

Amélioration des effets visuels de la pluie sur les fenêtres des véhicules. Les gouttes de pluie n’ont plus peur de tomber

Ajout de jantes néon pour les motos. Vous pouvez les activer ou les désactiver en appuyant sur la touche E de votre clavier (ou sur le joystick gauche de votre manette)

Améliorations des visuels de l’implant camouflage optique. Si Johnny avait eu accès à cette technologie en 2023, il vous aurait balancé sa bombe ni vu ni connu

Correction d’un bug où divers sous-titres des dialogues de Johnny pouvaient rester bloqués à l’écran

Correction d’un certain nombre de Navis qui volaient à travers les immeubles

Environnement et niveaux

Amélioration du système météo afin qu’il change dans un ordre plus logique et lorsque certaines conditions sont réunies

Réduction considérable de la quantité de butin traînant dans la ville pour laisser les joueurs profiter des quêtes et du monde en lui-même

Stabilité et performances

Le mode HDD dispose désormais d’une option de détection automatique. Lorsqu’elle est activée, elle détecte automatiquement le disque sur lequel est installé le jeu et, si nécessaire, améliore le chargement des données et l’activité de la foule en réduisant la variété de cette dernière, en ajoutant des écrans de chargement et en réduisant le niveau de détail des rues lorsque vous conduisez vite

Ajout de l’algorithme AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0, qui remplace le Contrast Adaptative Sharpening (CAS). Sur PC, vous pouvez l’activer depuis le menu Paramètres > Graphismes > Échelle de résolution. L’option n’est pas paramétrable sur console

Multiples correctifs et améliorations de stabilité et d’optimisation

Modifications spécifiques PC

Ajout d’un mode benchmark, auquel vous pourrez accéder dans Paramètres > Lancer le benchmark

Ajout d’une option « Activer/Désactiver marcher » pour les joueurs au clavier. Vous pouvez l’activer en appuyant sur la touche G quand vous explorez la ville, et changer de raccourci clavier depuis le menu Paramètres

Ajout de reflets transparents en Ray Tracing sur le revêtement brillant de certaines voitures

Activation de l’ombrage à taux variable (VRS). Cette fonctionnalité renforce les performances de rendu et la qualité graphique en faisant varier le taux d’ombrage pour différentes régions de l’image. Disponible uniquement sur le matériel compatible

Correction d’un bug qui bloquait l’échelle de résolution avec les cartes graphiques AMD lorsque le Ray Tracing était activé

En raison de la fin de la prise en charge des pilotes graphiques, nous avons décidé de modifier la configuration minimale requise pour les cartes graphiques Nvidia par la GTX 970

Cela ne signifie pas nécessairement que le jeu cessera de fonctionner sur les cartes en question, simplement que nous ne testerons plus le jeu sur des cartes graphiques Nvidia 700 Series

En raison des limitations techniques de DirectX 12 sur des systèmes non-natifs comme Windows 7, et de l’arrêt ou de la limitation de la prise en charge de pilotes graphiques, les mises à jour du jeu ne seront plus compatibles avec Windows 7 après le 15 juin 2022. S’il est mis à jour avec des correctifs publiés après cette date, le jeu peut cesser de fonctionner sur ce système d’exploitation

Modifications spécifiques consoles

Prise en charge du portugais brésilien pour les versions numériques au Portugal (codes PlayStation : CUSA-18278 et CUSA-18279)

Implémentation du transfert de sauvegarde de la PS4 vers la PS5

Correction d’un bug où la bouche et les cheveux de V étaient parfois visibles en vue à la première personne

Modification spécifique Google Stadia

Augmentation de l’échelle du champ de vision pour égaler les autres plateformes

Un trailer pour le patch next-gen de Cyberpunk 2077

Suite à la sortie du patch 1.5 “Next-Generation Update”, Cyberpunk 2077 est désormais disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S en tant que mise à jour gratuite pour les propriétaires actuels des versions PS4 et Xbox One, ainsi qu’en tant qu’achat numérique autonome. Le jeu, ainsi que le patch 1.5, est également disponible sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC.