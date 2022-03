Cyberpunk 2077 : la chasse aux bugs continue chez CD Projekt RED

A défaut de proposer une nouvelle mise à jour majeure avec des contenus inédits pour améliorer l’immersion dans Night City et se rapprocher un peu plus des promesses qui n’ont jamais été tenues, le studio polonais CD Projekt RED offre encore une dose de correctifs à Cyberpunk 2077 sur toutes les plateformes par le biais du patch 1.52. Si le RPG d’action-aventure en monde ouvert est enfin disponible sur next-gen depuis plusieurs semaines, les joueurs attendent toujours des versions physiques pour les dernières consoles de Sony et Microsoft sachant qu’une première extension doit arriver dans le courant de l’année.

Patch 1.52 for Cyberpunk 2077 is being rolled out and will soon be available across all platforms!

Here's the list of changes for this update: https://t.co/gSfs2G5nZh pic.twitter.com/b02xgeQUH4

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 22, 2022