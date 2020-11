Cyberpunk 2077 : Johnny Silverhand, un co-protagoniste sous forme de fantôme holographique

Le personnage principal de Cyberpunk 2077 va devoir cohabiter avec l'esprit de Johnny Silverhand, pour le meilleur et pour le pire.

Le comédien Keanu Reeves explique comment il a donné vie à un personnage aussi emblématique que Johnny Silverhand : “Je n’ai jamais eu autant à faire qu’avec Cyberpunk 2077. Je dois jouer un personnage de tellement de manières différentes, parce qu’il y a plusieurs parcours, plusieurs thèmes, plusieurs choix. Il faut parfois jouer la même scène, la même décision, dans trois états d’esprit complètement différents. C’était marrant. Johnny peut être un sale con, être de bonne humeur ou bien essayer de se montrer convaincant. C’était sympa, et c’était vraiment l’aspect qui m’intéressait, les différentes manières dont peut se dérouler le jeu. Jouer différentes versions d’un même personnage. L’une des premières étapes de ma participation au jeu a été la capture de mouvement. J’en avais déjà fait pas mal, notamment pour Matrix, alors j’étais parfaitement à l’aise quand on a commencé à en faire pour Johnny. Pour moi, la seule différence niveau technologie, c’est qu’ils pouvaient quasiment avoir un aperçu du rendu en temps réel. Créativement, en revanche, tout était familier, on élabore une gestuelle et des outils dont les animateurs se servent pour travailler le personnage. On peut donc voir Johnny, la rockstar, on apprend qu’il a été dans l’armée, et qu’il se bat pour survivre. Tous ces éléments ont fait de ce type ce qu’il est à présent. C’est vraiment une interprétation, car je pense qu’il y a un Johnny Silverhand en chacun de nous. Il a beaucoup d’énergie, et il a un bon sens de l’humour, même s’il est parfois un peu cynique. C’est un homme passionné qui prend les choses à coeur, un peu naïf, mais qui a énormément vécu. Il a une vrai soif de vivre. Et puis il veut changer le monde. Il défend une cause, il veut se battre contre la corporatocratie. On pourrait dire qu’il recherche une autre forme de liberté.”

A noter que l’interprète de l’influenceur rockerboy et chanteur du groupe Samouraï ne sera pas le seul invité spécial de Cyberpunk 2077. En effet, la disc-jockey russe Nina Kraviz campera le rôle de la ripperdoc Bara Nova avec sa propre voix et son apparence IRL. De plus, elle signera également un morceau dans la bande-son du RPG futuriste en vue FPS.

Marcin Przybylowicz (The Witcher 3 : Wild Hunt), P.T. Adamczyk (Gwent : The Witcher Card Game, Thronebreaker : The Witcher Tales), et Paul Leonard-Morgan (Dredd, Limitless, Battlefield : Hardline), ainsi que des musiciens, parlent de la création d’une musique originale atmosphérique avec des sons électroniques sublimés par des synthétiseurs analogiques. Par ailleurs, un mode spécial dédié aux streamers désactivera automatiquement certaines musiques lors des diffusions sur Twitch, Facebook Gaming ou encore Youtube afin d’éviter les problèmes de DMCA et autres claims des majors de musique.

Un point sur la technologie de lipsync utilisée par le studio polonais CD Projekt RED dans Cyberpunk 2077 : “Notre suite d’outils et de services propose, selon nous, la plus cool et la meilleure des performances faciales de personnages. C’est généré automatiquement sur un visage grâce au discours audio d’un comédien. On capture l’essence de ce qui est exprimé dans la performance vocale pour l’afficher sur un visage en 3D. Il y a une quantité monstrueuse de performance dans ce jeu. Une solution procédurale permet d’animer encore et encore à une échelle phénoménale. JALI est ce qui anime chaque personnage et dans toutes les langues dans lesquelles le jeu a été localisé (…) Si la synchro est bonne, on ne remarque rien. Si le visage est bien et colle à la performance, on ne le remarque pas, car on est trop occupés à apprécier la beauté du jeu, et on s’attache aux personnages, on se demande quoi faire et c’est ce qu’on veut. Pour moi, c’est ça le secret.”

La bande-annonce de Cyberpunk 2077 avec du gameplay

Cette vidéo inédite met en lumière divers aspects du monde ouvert comme des histoires d’action et d’aventure dans lesquelles les joueurs s’engageront dès le lancement, complétées par des séquences inédites présentant les expériences qui les attendent dans un sombre avenir.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC. Les joueurs pourront également y jouer sans frais supplémentaires sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S avec une copie physique ou numérique de la version PS4 ou Xbox One.