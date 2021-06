Cyberpunk 2077 fait officiellement son retour sur le PlayStation Store

Six mois après le retrait de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store à cause d’importants problèmes techniques et divers bugs, le RPG futuriste en vue FPS revient enfin sur la boutique en ligne de Sony, mais pas encore dans un état irréprochable. En plus d’être disponible sur PS4, toute personne qui achète le jeu peut également y jouer sur PS5 via la rétrocompatibilité. Une mise à niveau gratuite du jeu sur PS5 est toujours attendu pour le second semestre de l’année et sera disponible pour tous les propriétaires de la version PS4 de Cyberpunk 2077, aussi bien numérique que sur disque. Elle permettra de tirer pleinement parti de l’hardware next-gen de la console.

Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.

— PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021