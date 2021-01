Cyberpunk 2077 : explication du lancement raté, excuses personnelles du PDG et avenir du jeu

Dans la tourmente depuis la fin de l'année dernière à cause de Cyberpunk 2077 et de fausses promesses, CD Projekt RED revient en toute transparence sur le fiasco qui a fortement entaché sa réputation dans l'industrie vidéoludique.

Dans une vidéo de cinq minutes à l’ambiance morose, le PDG et cofondateur de CD Projekt RED, Marcin Iwinski, fait un sacré mea culpa vis-à-vis de la situation dans laquelle le studio s’est mis avec Cyberpunk 2077, un RPG futuriste qui devait être la sensation de l’année et qui n’est désormais qu’une grande déception pour de nombreux joueurs : “Quand j’ai créé CD Projekt il y a 25 ans, l’un de nos principes était une communication directe et honnête avec les joueurs. Quand CD Projekt RED, la division développement de CD Projekt, est née, une nouvelle idée s’est ajoutée à ce principe, à savoir l’ambition de faire les meilleurs jeux du monde. C’est devenu notre mission, notre ligne directrice jusqu’ici. C’est cette volonté de communication honnête et sincère, qui vous a fait croire en nous et précommander notre jeu. Malgré de bonnes critiques sur PC, la version console de Cyberpunk 2077 n’atteint pas le niveau de qualité que nous aurions souhaité. L’équipe de direction et moi-même en sommes sincèrement désolés et j’en assume ici publiquement la responsabilité. Je vous demande de ne pas rejeter la faute sur nos équipes. Ils sont tous incroyablement talentueux et travailleurs. Le conseil et moi prenons les décisions finales, et c’était notre choix de sortir le jeu. Mais croyez-moi, nous n’avons jamais souhaité que ce genre de chose arrive. Je vous assure que nous ferons tout pour regagner votre confiance (…) Je vous assure également que nous prenons cette situation très au sérieux et que nous travaillons dur pour y remédier. Les valeurs de notre entreprise continuent de guider nos pas. Nous voulons toujours faire des jeux exceptionnels et communiquer honnêtement avec vous, nos joueurs. Pour l’instant, nous travaillons sans relâche pour vous faire apprécier le jeu sur toutes les plateformes. Après Cyberpunk, nous avons d’autres projets et nous vous en dirons plus quand nous serons prêts.”

La feuille de route des mises à jour de Cyberpunk 2077

2020

Correctif 1.04

Correctif 1.05

Correctif 1.06

2021

Patch 1.1

Patch 1.2

DLC gratuits

Mise à jour next-gen gratuite (+ version physique PS5, Xbox Series X et Xbox Series S ?) -> second semestre (entre juillet et décembre)

2022

Mode multijoueur ?

Extensions payantes ?

Patchs et correctifs ?

2023

Cyberpunk 2077 – Complete Edition ?

Cyberpunk 2077 – Enhanced Edition ?

Cyberpunk 2077 : “notre engagement qualité”, la FAQ de CD Projekt RED