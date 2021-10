Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 : CD Projekt RED préfère miser sur 2022 pour les versions next-gen

Les versions next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 ne sont toujours pas prêtes.

Depuis les nombreuses péripéties entourant CD Projekt RED de près ou de loin, les fans du monde entier retiennent leur souffle quand le studio polonais prend la parole sur les réseaux sociaux… Malheureusement, le dernier communiqué n’a encore une fois rien de joyeux et de positif : “Nous avons une annonce importante concernant les mises à jour next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 pour consoles et PC. En nous appuyant sur les recommandations fournies par les équipes supervisant le développement des deux jeux, nous avons décidé de reporter leurs sorties à 2022. Toutes nos excuses pour cette attente prolongée, mais nous tenons à faire les choses correctement.”

La next-gen en 2022 pour Cyberpunk 2077 et The Witcher 3

Cyberpunk 2077 est attendu pour le premier trimestre 2022 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (mise à jour et version physique)

The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition est attendu pour le deuxième trimestre 2022 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (mise à jour et version physique)

Malgré des départs importants, les talentueux développeurs de CD Projekt RED ont besoin de plusieurs mois supplémentaires pour peaufiner et sublimer les versions next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 qui pourraient redorer l’image de la structure indépendante après les déboires liées au lancement catastrophique de CBP 2077 en fin d’année dernière (crunch, retrait du PlayStation Store, problème de gestion, harcèlement moral et sexuel).