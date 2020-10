Cyberpunk 2077 est gold, il n’y aura plus de retard

Repoussé par deux fois (attendu initialement pour le 16 avril avant d’être planifié pour le 17 septembre puis le 19 novembre), Cyberpunk 2077 ne sera plus contrarié par un potentiel nouveau report puisque CD Projekt RED vient de finaliser le développement du RPG futuriste en vue FPS en le faisant passer gold. Si l’adaptation vidéoludique du célèbre jeu de rôle sur table de Mike Pondsmith va enfin pouvoir partir à l’impression pour être commercialisé dans de nombreuses enseignes, la plupart des développeurs vont encore devoir travailler sur des patchs pour corriger certains bugs et préparer les DLC gratuits ainsi que payants.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀

See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020