Cyberpunk 2077 : des sauvegardes corrompues au-delà de 8 Mo ?

Lancer un jeu vidéo n'est jamais une mince affaire. Et la chose n'est pas plus aisée quand il s'agit d'un jeu AAA. Le lancement de Cyberpunk 2077 en est le parfait exemple.

Que vous jouiez ou non aux jeux vidéo, vous avez très certainement entendu parler de Cyberpunk 2077. Et pas nécessairement en bien à cause de la polémique autour de la qualité de sa version actuelle. C’est malheureusement un souci assez fréquent ces derniers temps. Mais le jeu de CD Projekt Red souffre aujourd’hui apparemment d’un autre souci, plus problématique encore…

Des fichiers de sauvegarde corrompus sur Cyberpunk 2077

Les fichiers de sauvegarde permettent aux jeux vidéo d’enregistrer votre progression et de vous permettre de reprendre votre partie là où vous l’aviez laissée. C’est pour cette raison que les joueurs peuvent être très énervés lorsqu’ils effacent un tel fichier. Ou pire encore, lorsque le système vient leur corrompre un tel fichier. Il faut alors tout recommencer de zéro. Et cela représente parfois des dizaines voire des centaines d’heures de jeu.

Et malheureusement, il semblerait que ce soit un souci qui touche Cyberpunk 2077. Un souci de plus à ajouter à une liste déjà bien grosse. Selon les rapports, plusieurs joueurs rencontreraient un problème de fichier de sauvegarde corrompu. Étrangement, il semblerait que ce bug survienne une fois que le fichier en question atteint la taille de 8 Mo.

Quelques conseils à suivre en attendant un patch

Selon la plate-forme GOG.com, “malheureusement, la sauvegarde est endommagée et ne peut être récupérée. Veuillez s’il vous plaît utiliser un ancien fichier de sauvegarde pour continuer de jouer et essayez de garder le moins items et de matériaux de craft possible. Si vous avez utilisé le bug concernant la duplication d’items, chargez un fichier de sauvegarde qui n’est pas affecté par ce bug. La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée via un futur patch mais les fichiers corrompus resteront malheureusement corrompus.”

Le souci semble être au niveau de la structure des données. Apparemment, lorsque les données atteignent la limite des 8 Mo, le système commence à sauvegarder les données dans d’autres structures jusqu’à réécrire des données critiques, ce qui entraîne la corruption du fichier de sauvegarde. Un bug plutôt fâcheux, certes, mais un bug que les développeurs devraient pouvoir corriger facilement et rapidement. D’ici là, faites attention, n’hésitez pas à sauvegarder vos fichiers de sauvegarde (!) et suivez les conseils de GOG.com.