Cyberpunk 2077 : des modifications importantes et des DLC gratuits avec la mise à jour 1.3

Le patch 1.3 de Cyberpunk 2077 débarque très bientôt sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC.

En plus de dévoiler le changelog complet du patch 1.3 (les problèmes répertoriés ci-dessous n’ont pas affecté tous les joueurs) de Cyberpunk 2077, le studio polonais CD Projekt RED a également mis en lumière les premiers DLC gratuits, à savoir l’apparence alternative pour Johnny Silverhand, le blouson de consolard en cuir synthétique multicouche et la veste de voyou luminescente (disponibles dans la planque de l’appartement de V une fois que Viktor lui a envoyé un message après avoir terminé Le rendez-vous. Ces deux vêtements sont de qualité rare/iconique par défaut. Les plans de fabrication pour fabriquer des versions de qualité supérieure sont aussi débloqués) et l’Archer Quartz « Bandit » (récompense ou à la vente après avoir terminé Ghost Town, puis reçu un message de Dakota ou Rogue. Si vous n’avez pas reçu le message, assurez-vous d’être dans les Badlands et éloignez-vous davantage de l’atelier de Dakota. Dakota mettra aussi quelques jours à vous contacter). Ces derniers sont accessibles dans le menu principal en sélectionnant « Contenu additionnel ».

Patch 1.3 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here's a list of the most notable changes coming in this update: https://t.co/P4BZ9pohBS pic.twitter.com/awBD6KWdAn — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 17, 2021

Les correctifs de la deuxième mise à jour majeure de Cyberpunk 2077

Améliorations

La vue de la mini-carte durant la conduite a été améliorée, réduisant le niveau de zoom pour faciliter la navigation

Automatic Love – L’écran montrant les photos de Skye et Angel s’affichera nettement plus longtemps, ce qui permettra de choisir plus facilement entre les deux

Ajout d’une touche qui permet de réinitialiser la répartition des points d’avantages sur l’arbre de compétences d’un personnage

Augmentation du nombre d’emplacements de sauvegarde automatique de 10 à 20 et du nombre d’emplacements de sauvegarde rapide de 3 à 10 sur toutes les plateformes

Ajout de liens dans la Base de données vers les entrées du journal

Ajout d’une option d’accessibilité affectant le point au centre de l’écran, qui aide à réduire/éviter les mouvements trop brutaux. Vous pouvez l’activer dans Paramètres → Interface → Affichage d’un point au milieu de l’écran

Désormais, les fixers appelleront V moins souvent pour lui proposer d’acheter un véhicule

Amélioration du rendu du SSR (Screen Space Reflection) sur PlayStation 4 afin qu’il y ait moins de grain

Ajout d’un filtre pour les objets de quête dans le sac à dos

L’indication d’objet de quête sur divers objets de mission disparaîtra après avoir fini les quêtes associées, ce qui permettra de vendre ou de jeter l’objet

Vous pouvez désormais faire tourner V dans l’inventaire à l’aide d’une souris

Les joueurs pourront désormais correctement créer un piratage rapide même s’ils l’ont déjà créé puis jeté

Ajout d’une fenêtre de comparaison pour le matériel cybernétique

Amélioration de la notification lorsque vous achetez du matériel cybernétique que vous n’êtes pas en mesure d’équiper

Il est désormais possible d’améliorer les composants de fabrication par lots

Ajout de nouveaux emplacements où Nibbles peut dormir dans l’appartement de V

L’icône d’une caisse d’élimination deviendra rouge au lieu de se griser lorsqu’un joueur récupère un corps

L’icône d’une mine deviendra grisée après l’avoir désarmée

Il est désormais possible d’utiliser un ascenseur tout en transportant un corps

Happy Together- L’apparence de Barry a été mise à jour pour paraître plus unique

Les objets de base apparaîtront désormais en vert comme les autres composants s’ils sont présents dans l’inventaire au moment où vous fabriquez un objet similaire de qualité supérieure

Équilibrage

Le temps de détection des ennemis dépend maintenant de la difficulté du jeu. Les ennemis en mode Facile et Normal mettront plus de temps à détecter le joueur ou la joueuse. Les ennemis en mode Très difficile détecteront maintenant le joueur ou la joueuse plus rapidement

Les ennemis en mode Très difficile (et seulement dans cette difficulté-là) seront maintenant plus aggressifs dans leur recherche quand ils sont en état d’alerte

Le NCPD ne réagira plus et ne deviendra plus hostile à cause de cadavres dans les activités du monde ouvert

Le NCPD réagira désormais quand vous frappez un PNJ avec une arme non létale.

Ajustement des dégâts lorsque vous tirez sur une foule de PNJ pendant un combat, en fonction de la distance et de l’arme utilisée

Ajustement des dégâts lorsque vous tirez sur une foule de PNJ pendant un combat, en fonction de la distance et de l’arme utilisée (Don’t Fear) The Reaper – Amélioration du comportement d’Adam Smasher pendant le combat

Play It Safe – Amélioration du comportement d’Oda pendant le combat

Transmission – Amélioration du comportement de Placide pendant le combat

Transmission – Amélioration de la résistance de Placide aux piratages

Cyberpsycho repéré : Lettres de la loi – Amélioration du comportement du cyberpsycho pendant le combat

Every Breath You Take – Amélioration de la position et de la visée de Red Menace

Augmentation des statistiques de La Chingona Dorada (les pistolets iconiques de Jackie)

Le sauvetage – Augmentation du nombre de munitions au début de la quête

Introduction d’ajustements mineurs et amélioration de l’équilibrage du piratage rapide Contagion

Amélioration du système de fabrication afin que les objets de qualité aléatoire se basent sur la compétence en fabrication du joueur. Il n’est plus possible d’obtenir une qualité supérieure à celle de la compétence de fabrication en question

Le niveau requis pour les objets augmentera désormais avec chaque amélioration. Remarque : le niveau des objets améliorés sera modifié à cause de cette correction. Les objets équipés qui dépassent le niveau requis pourront toujours être portés sans souci, mais il ne sera pas possible de les rééquiper après les avoir déséquipés

Ajout de plans de fabrication supplémentaires pour des modules cybernétiques

Ajout de plans de fabrication pour des couteaux (disponibles dès le début du jeu)

Mise à jour du nombre de composants requis pour fabriquer certains objets, comme Revitalisant, MaxDoc, les piratages rapides, les modules vestimentaires et certaines armes

Équilibrage des plans de fabrication pour les modules vestimentaires

Équilibrage du nombre de composants requis pour fabriquer des vêtements

Équilibrage du nombre de composants requis pour fabriquer des fragments de Sandevistan

L’implant de camouflage optique sera désormais disponible à l’achat chez les charcudocs

Ajustement du prix du module cybernétique Amplificateur sensoriel

Le plan de fabrication rare d’Unity ne sera désormais disponible que pendant Activité criminelle suspectée : Le Tyger par la queue

Modification du prix et de la qualité de la guitare de Kerry qui peut être obtenue pendant Contrat : Fan psycho

Gameplay

Correction d’un problème où les plans de fabrication des magasins de vêtements n’étaient disponibles que durant la première visite chez un vendeur

Correction d’un bug qui se produisait après la découverte du camp des nomades et qui empêchait l’utilisation des armes et des objets du menu rapide

Résolution d’un problème où pirater une cible neutre ne comptait pas dans le succès Salsa du daemon

La fenêtre de tutoriel sur le contrôle des compétences n’apparaîtra plus lorsque l’indication « Non autorisé » s’affiche à l’écran

V ne regardera plus vers le bas après avoir utilisé le voyage rapide

Ajustement des fonctionnalités de plusieurs avantages

L’avantage « Au tapis » fonctionne correctement sur les PNJ renversés et étourdis

L’avantage « Intouchable » immunisera le joueur contre l’aveuglement de ses propres grenades aveuglantes

L’avantage « Savant fou » augmentera bien le prix de vente de tous les objets

L’avantage « Roi des hackers » vous confèrera une recette pour le piratage rapide Sifflet épique

Les guitares de New Dawn Fades ne seront plus démontables et ne seront plus automatiquement démontées si vous possédez l’avantage « Ferrailleur »

Les joueurs auront désormais vraiment une chance de récupérer un accessoire d’arme avec l’avantage « Pilleur de mécas »

Corrections de bugs mineurs concernant la manière dont V se comporte lorsque les dialogues sont accélérés

Correction d’un bug où le joueur pouvait rester bloqué entre les positions accroupie et debout après avoir passé un dialogue

V ne rengainera plus son arme après avoir passé un dialogue tout en la tenant

V ne restera plus coincé(e) dans une boucle après avoir passé le dialogue d’un appel holo tout en tombant dans l’eau

Divers correctifs de fabrication et ajustements du prix des objets

Il n’est plus possible d’exploiter la peinture épique « Sans titre 18 – Brancesi, 2021 » en la vendant et en la rachetant

Ajout d’un paramètre de qualité aux plans de fabrication des fragments de Sandevistan

Rééquilibrage et ajout de loot, correction de certains objets ne pouvant pas être ramassés

Correction de certains objets non récupérables

Correction de l’icône affichée en ramassant des chaussures

Résolution d’un bug où les pistolets iconiques de Jackie pouvaient être ramassés comme butin en pleine rue à Northside

Correction d’un exploit bug où le joueur pouvait récupérer les stocks du vendeur de DSX sur son cadavre après l’avoir tué dans Disasterpiece

Suppression d’un butin dupliqué dans une activité du monde ouvert de Pacifica

Correction de l’apparence d’un article de camelote

Ajout d’un butin dans un coffre de butin vide derrière un Sex Shop à Corpo Plaza

Correction d’un bug où l’on pouvait récupérer certains objets rares là où ils n’étaient pas censés être

Du butin supplémentaire sera désormais récupérable sur Adam Smasher en plus du jeton d’accès

Correction de certains coffres de butin qui ne s’ouvraient pas dans la tour de contrôle pendant With a Little Help From My Friends

Suppression des lames Mantis légendaires dans le bureau de Royce dans La collecte

Ajout de nouveaux objets et suppression de doublons dans les stocks de certains vendeurs.

Suppression de plans de fabrication en double dans les armureries de Vista Del Rey, du Glen, de Rancho Coronado, des Badlands et de Pacifica

Ajout de certains plats dans le stock du vendeur de nourriture du parc à caravanes

Correction du comportement et des visuels de plusieurs appareils

Rectification sur les distributeurs automatiques dont l’apparence ne correspondait pas à ce qu’ils proposaient

Optimisation de divers appareils

Correction du texte affiché en scannant les machines de Crime signalé : Miettes

Correction d’un bug où il était impossible d’utiliser le pad à côté du garage dans The Highwayman

Correction de l’animation d’un ennemi distrait par un arrosage automatique

Correction du texte non traduit affiché en scannant les distributeurs d’armes

Correction d’un bug où les machines à pachinko dans la salle de Wakako étaient absentes

Correction de la taille disproportionnée de la zone de collision des mines de proximité dans plusieurs quêtes

Résolution d’un problème où les PNJ ne pouvaient pas être distraits des télés et des caméras dans Le casse

Ajustement de l’apparence des antennes des points d’accès

Ajout de l’interaction manquante avec un point d’accès dans Contrat : Les cobayes

Correction des lumières de certains points d’accès

Correction de la taille disproportionnée de la zone de collision des chaudières

Suppression de l’icône de liaison personnelle redondante d’un appareil non interactif dans Contrat : Indemnités de départ

Suppression d’un composant de scan redondant sur les étagères qui cachent les points d’accès

Les PNJ tués par un monte-voitures ne passeront plus à travers et n’apparaîtront plus à sa surface

Correction du texte non traduit affiché sur l’écran du confessionnal

Les décorations holographiques n’auront plus de collision

Correction du texte non traduit affiché en scannant un chariot élévateur

Correction d’un bug dans Riders on the Storm où scanner chariot élévateur dans le camp des Raffens mettait en surbrillance un ennemi placé hors de portée du chariot

Correction d’un bug où télécharger le pic à GLACE dans certains chariots élévateurs situés près d’une agression en cours à Kabuki pouvait les éteindre

Les tourelles de plafond ne feront plus feu tant qu’elles ne seront pas face à leur cible

Prendre le contrôle d’une caméra tout en nageant n’interfèrera plus avec l’IU, la caméra ou les animations

Suppression de l’effet laser des caméras après avoir utilisé l’interaction « Griller les circuits » sur elles

Ajout d’effets spéciaux pour l’utilisation de l’interaction « Griller les circuits » sur une caméra

Correction d’un bug où prendre le contrôle d’une caméra éteinte pouvait la rallumer

Correction d’un fil barbelé qui n’infligeait aucun dégât

Ajout d’une animation manquante en se connectant à un appareil dans Contrat : Amis de longue date

Les caméras de sécurité ne repèreront plus V une fois accroupi(e) ou caché(e) derrière un obstacle

Correction du texte non traduit sur l’écran de l’interphone du Silver Pixel Cloud dans Blistering Love

Correction de divers problèmes avec les ascenseurs

Il n’est plus possible de rester bloqué dans l’ascenseur du mégabuilding H10

Vous ne pourrez plus sortir de l’ascenseur dans I Fought The Law si vous l’utilisez pour aller au penthouse

Le timing du « scan » d’autorisation d’accès des ascenseurs a été raccourci

Rectification des flèches sur le panneau d’IU d’un ascenseur pour qu’elle s’allume en fonction de la direction qu’il prend

Introduction de divers correctifs et améliorations concernant le comportement et les réactions des PNJ, et de la ville en général

Les tourelles devraient désormais avoir une cible commune avec les PNJ

Modification de la réaction des PNJ se faisant voler leur véhicule

Les PNJ ne réagiront plus en s’accroupissant à chaque coup de feu

Correction d’un bug où certains PNJ ne fuyaient pas une zone de combat

Les véhicules sur la route klaxonneront après avoir heurté V

Les véhicules ne resteront plus bloqués dans leur position après avoir sauvegardé et rechargé alors qu’ils étaient en l’air

Correction de problèmes liés aux piratages rapides et aux scans. Introduction de rectifications et améliorations mineures

Correction de la caméra en vue subjective afin qu’elle ne s’abaisse pas en commençant un scan

Amélioration des performances en ouvrant le menu de scan

Les caméras de sécurité avec les circuits grillés ne peuvent plus être piratées

Correction d’un bug où les piratages rapides disponibles pouvaient être doublés

Ajout d’une animation de mort pour les PNJ tués avec le piratage rapide court-circuit

Le chef des Tyger Claws dans Pisces peut désormais être piraté pendant le combat

Il est désormais possible d’utiliser le piratage rapide Diversion sur la table de conférence holo dans Nocturne Op55N1

Résolution d’un bug où scanner un PNJ ennemi depuis l’intérieur d’une voiture pouvait projeter cette voiture en l’air

Les échelles n’indiqueront plus « allumé » une fois scannées

Correction d’un problème où la fenêtre de scan restait à l’écran si le scan avait été réalisé en sortant d’une voiture

Correction d’un problème où le scan des agents du NCPD affichait les résultats des Max-Tac

Il n’y aura plus de noms humains affichés au-dessus des robots et des mécas scannés

Les commandes des caméras de surveillance ont été fluidifiées lorsque vous contrôlez des drones à distance

Amélioration du comportement des PNJ en combat et correction de certains problèmes liés à ces comportements

(Don’t Fear) The Reaper – Les pas d’Adam Smasher sont désormais audibles quand il poursuit V

Play It Safe – Correction d’un bug où les textures des lames Mantis d’Oda pouvaient disparaître après l’avoir vaincu

I Walk the Line – Correction d’un bug où les effets visuels de Sandevistan pouvaient apparaître même si Sasquatch ne l’utilisait pas

(Don’t Fear) The Reaper – Il n’est plus possible d’attaquer Adam Smasher pendant son animation de changement de phase

Play It Safe – Correction d’un bug où Oda pouvait devenir invisible à longue distance

La collecte – Les sbires de Royce ne feront plus la T-pose après avoir appliqué un court-circuit sur Royce

Beat on the Brat : Pacifica – Détruire le nez d’Ozob lui infligera correctement des dégâts supplémentaires

Beat on the Brat : Kabuki – Les jumeaux ne boucleront plus en animation de garde après que V les a vaincus et suivis

I Walk the Line – Les Animals n’ignoreront plus la collision des portes si V se faufile entre elles

Il n’est plus possible d’étourdir en boucle les cyberpsychos en leur lançant des grenades, car le recul présente désormais un délai

Stadium Love – Vous ne pourrez plus neutraliser des membres des 6th Street dans la zone de la quête

Les drones auront l’air détruits après avoir explosé

Les PNJ ne resteront plus cachés à couvert si on les contourne

Aperçu de la trajectoire d’une grenade affiné pour les angles extrêmes

Désactivation des interactions avec un miroir pendant les combats

Modification et amélioration de certaines mécaniques de jeu

Correction d’un bug qui empêchait les doubles sauts pendant les appels holo

Correction d’un bug où V pouvait se faire projeter en l’air en essayant de sauter ou de grimper sur certaines surfaces à travers Night City

Les corps jetés dans la Thorton Galena « Ghoul » ne resteront plus collés à l’arrière de la voiture

Résolution d’un problème avec les armes qui devenaient invisibles après les avoir choisies rapidement avec la molette de la souris

Il n’est plus possible d’ouvrir le coffre de la voiture pendant qu’elle part avec le corps de Jotaro dans Contrat : Chasse au monstre

Ajout d’animations pour ramasser et jeter un corps dans un véhicule

Correction de l’animation pour ramasser et jeter un corps dans un van

Il est désormais possible de cacher des PNJ dans le coffre de la Villefort Cortes

Correction d’un bug dans The Beast in Me : centre-ville où la voiture de Claire pouvait tourner en rond au lieu de s’éloigner si le joueur choisissait de ne pas aller avec elle à son garage

Les joueurs ne peuvent plus se servir des PNJ effrayés comme d’un bouclier humain lorsqu’un mandat d’arrêt est émis

Résolution d’un bug où V ne pouvait pas grimper ou descendre rapidement d’une échelle

Correction de problèmes mineurs avec le matériel cybernétique.

L’implant Os en titane n’apparaîtra plus en double chez le charcudoc de Wellsprings

Correction d’un bug où le nom d’un implant en cours de recharge n’était pas affiché

Ajustement des fonctionnalités de plusieurs modules.

Le module vestimentaire Frappe chirurgicale fonctionne désormais correctement

Les modules vestimentaires Panacée et Super isolant protègent désormais le joueur contre les grenades à IEM

Multiples améliorations des performances, et notamment…

Amélioration de l’échelle de résolution dynamique

Amélioration de la stabilité du framerate, entraînant moins d’accrocs et de pointes, en particulier pendant le combat

Diverses améliorations de la diffusion, et notamment…

Résolution d’un problème de diffusion affectant les performances dans le centre-ville.

Optimisations de la mémoire et améliorations de la gestion de la mémoire de divers systèmes (réduction du nombre de plantages). Correction de nombreux plantages, et notamment…

Correction de plantages qui survenaient lors du chargement d’une sauvegarde après la séquence de combat en voiture avec les agents d’Arasaka

Correction d’un plantage qui survenait lorsque le joueur attendait Thompson avant de quitter l’Atlantis dans Never Fade Away

Correction d’un plantage qui survenait lorsque le joueur activait et désactivait plusieurs fois l’option « Foules sur la mini-carte » dans les paramètres

IU

L’image de Delamain ne restera plus bloquée sur les holocalls si V quitte la voiture trop vite après avoir terminé Epistrophy : Badlands

L’infobulle des objets ne disparaîtra plus si son contenu est trop long

Correction de différentes coquilles dans les sous-titres, les éclats, les quêtes et les descriptions des armes

Ajout d’un message textuel en cas d’échec de la mission Epistrophy : North Oak parce que le joueur a quitté le taxi Delamain

Le point de voyage rapide près de l’appartement de V s’appelle à nouveau « Mégabuilding H10 »

Suppression de certains objets avec l’indication « Aucun » qui ne disposaient pas d’icônes appropriées dans l’inventaire

Désormais, le menu de survol affichera correctement les statistiques des objets de l’inventaire avec une multitude de modules

Correction d’un bug où les variantes masculines du didacticiel VR étaient en polonais dans la version en portugais (Brésil)

Désormais, la description du module Batterie du marché noir affichera correctement les lignes de caractéristiques de l’objet

Correction d’un bug où l’icône du piratage rapide Contagion n’apparaissait pas en dehors de l’inventaire

Désormais, l’icône des effets de statut de l’avantage « Impitoyable » ressemble à un flocon de neige

Désormais, le débardeur double couche PUNK sera visible dans l’inventaire une fois équipé

Ajout d’une infobulle sur l’écran de chargement donnant des informations sur les paramètres de voyage rapide

Correction du nom du véhicule Galena « Gecko » près du message « Acheter le véhicule »

Désormais, l’image dans le second message de Nancy Hartley durant Holdin’ On/Killing In The Name s’affichera correctement

Reformulation de la récompense de progression de la compétence Fabrication concernant la réduction du coût d’amélioration

L’image représentant la Mackinaw MTL1 dans le menu « Appeler le véhicule » correspondra désormais au modèle de la voiture

Suppression des lignes de débogage dans l’infobulle de l’avantage « Le Bon, la Brute et le Truand »

Les artefacts de regroupement des icônes ne seront plus détachés de leur position respective sur la carte lors d’un zoom avant ou arrière

Lorsque la jauge d’endurance sera vide, la bonne icône s’affichera désormais à côté de la jauge de santé au lieu de l’icône de surcharge

Désormais, la description de la Villefort Alvarado V4F 570 Delegate indiquera bien qu’il s’agit d’un véhicule à propulsion

Le bon temps de recharge s’affichera désormais correctement dans l’infobulle de description de l’accélérateur synaptique lorsque le jeu est en polonais

La description des poings dans la roue des armes indiquera désormais un type d’objet approprié

Correction du texte de l’éclat sur le quartier de Chiba-11

Le jeu ne se figera plus si le joueur ouvre de manière très rapprochée le mode photo et un menu de vendeur

L’icône dorée du butin iconique s’affichera désormais sur la mini-carte

Correction d’un bug où les marqueurs de coup et les confirmations de destruction n’étaient pas visibles pour les tourelles ennemies

Correction des marqueurs ennemis utilisant la mauvaise couleur pour les ennemis n’ayant pas vu le joueur. Ces marqueurs ne seront plus rouges, mais jaunes

Correction d’un problème où le Taux de récupération de mémoire vive inférieur à 0,50 ne s’affichait pas correctement

Correction d’un problème où le bouton Démonter l’objet n’apparaissait pas correctement

Correction d’un problème où les boutons apparaissant sur l’avertissement de changement de module ne fonctionnaient pas correctement

Correction des indicateurs non fonctionnels lors du protocole de piratage

Suppression des indicateurs superflus dans l’onglet Cyberconsole.

Graphismes, performances audio et animations

Désormais, le haut à rabat de rockeur à doublure composite renforcée est bien aligné avec les jambes de V

Correction d’un bug où le monocâble pouvait disloquer légèrement les bras du V masculin et provoquer un clipping à travers ses vêtements

Correction d’un bug dans Le casse où la mallette du Flathead pouvait flotter en dehors de la chambre d’hôtel du Konpeki Plaza et bloquer le passage

Correction d’un bug à cause duquel changer le volume de la musique dans les paramètres de sons affectait la radio de la voiture, ainsi que la musique d’ambiance

Correction d’un bug qui doublait la voix de Takemura lorsqu’il parlait à V dans la camionnette durant Down on the Street

Correction d’un bug qui provoquait un clipping des tenues de netrunner sur les jambes de la V féminine et les pantalons du V masculin

Correction d’un bug avec l’animation de course après un saut dans une pente montante ou descendante

Correction des particules de poussière, qui ne s’affichaient pas toujours correctement

La peau des personnages ne deviendra plus excessivement brillante dans les zones sombres

Durant Le renseignement, l’ombre de Smasher n’apparaîtra plus sur la porte de l’ascenseur une fois la danse sensorielle rembobinée jusqu’au début

Correction d’un bug qui faisait apparaître des soldats d’Arasaka sous les yeux du joueur quand il remontait à l’étage pour sauver Takemura durant Search and Destroy

Environnement et niveaux

Correction de différents trous dans la carte de Watson, du centre-ville, de Westbrook, d’Heywood et de Santo Domingo

Correction de la circulation défaillante des véhicules sur la rocade du centre-ville

Correction de divers endroits où le personnage du joueur pouvait rester bloqué de manière permanente

Correction de divers bugs qui entraînaient la disparition des environnements

Correction de divers bugs qui faisaient surgir des objets sous les yeux du joueur

Le GPS ne guidera plus le joueur vers des zones inaccessibles dans Biotechnica Flats

Quêtes

Répartition des éclats dans les bonnes catégories

Correction d’un problème causant l’interruption brutale d’un appel avec un PNJ de quête, et faisant apparaître ce PNJ dans d’autres appels, ce qui pouvait avoir pour conséquence de faire bugger les autres appels de PNJ

Correction d’un problème causant la reprise d’un appel précédemment interrompu au milieu d’un autre appel, faisant apparaître le PNJ dans le mauvais appel et bugger les autres PNJ

Disasterpiece (Correction d’un bug où Judy n’apparaissait pas dans son van après avoir trouvé la DSX – Correction d’un bug où le van de Judy pouvait apparaître sous terre après avoir récupéré la DSX, bloquant ainsi la progression – Les joueurs ne resteront plus bloqués dans le sous-sol du studio de danse sensorielle s’ils y sont allés après avoir terminé Disasterpiece)

Gimme Danger (Correction d’un bug qui empêchait d’interagir avec Takemura et d’accomplir l’objectif « Rejoindre Takemura »)

I Walk the Line (Les rideaux menant au cinéma dans le Grand Imperial Mall ne devraient plus être fermés – Les portes menant à Netwatch Netrunner s’ouvriront correctement après avoir vaincu Sasquatch)

Play It Safe (Correction d’un bug qui interrompait les appels holo et qui pouvait bloquer les appels de Takemura – Divers petits correctifs pour la séquence de parade, l’expérience devrait désormais être beaucoup plus fluide et détaillée)

Spray Paint (Suppression de l’effet de dysfonctionnement de la Relic pendant la conversation avec Brendan)

Coin Operated Boy (La quête ne devrait plus rester en « Non découvert » lorsque l’interaction avec Brendan doit commencer)

Sweet Dreams (Stefan n’est plus absent – Correction d’un bug qui empêchait les joueurs de déposer les objets de quête de leurs contrats à leurs points de dépôt respectifs – La danse sensorielle de Stefan n’est plus utilisable à moto)

Automatic Love (Résolution d’un problème qui pouvait empêcher le joueur de sortir du Clouds à cause d’une barrière invisible – Correction d’un bug où Evelyn ne disparaissait pas de l’atelier de Judy après Le renseignement, ce qui empêchait le joueur de parler à Judy à cause d’un mur invisible qui bloquait le chemin – Correction d’un bug où tuer les gardes VIP dans un ordre précis pouvait faire disparaître l’objectif et bloquer la progression – Il n’est plus possible de rester bloqué dans le Clouds en entrant sans passer par la réception)

Beat on the Brat (Correction d’un bug où la quête pouvait se bloquer car Fred n’appelait pas pour parler du combat final, ce qui arrivait car le joueur s’était éloigné de Rhino trop vite après l’avoir vaincue. La quête pourra désormais continuer pour les joueurs qui ont été aussi malpolis – Arroyo – Il est désormais possible de prendre l’argent de Buck après l’avoir vaincu – Kabuki – Il était possible que les jumeaux/« un type » n’acceptent plus de se battre après que V a perdu deux fois. Cela a été corrigé et ils peuvent désormais gagner un nombre illimité de fois avant que V les batte)

Big in Japan (Les gangsters des Tyger Claws ne se battront plus entre eux – La quête échouera désormais si vous sortez du véhicule après avoir sauté dans l’eau, permettant d’éviter un blocage de la progression)

Blistering Love (Correction d’un bug où la quête ne se mettait pas à jour après être arrivé avec Rogue au Silver Pixel Cloud)

Boat Drinks (La quête n’échouera plus une fois terminée quand V choisit de ne pas aller en ville avec Kerry et utilise le voyage rapide)

Both Sides, Now (Il n’est plus possible d’interagir avec le miroir de Judy pendant que Johnny est penché dessus)

Don’t Lose Your Mind (Résolution d’un bug où les joueurs pouvaient rester coincés à l’extérieur de la salle du noyau de Delamain s’ils y entraient et en sortaient trop rapidement)

Down on the Street (Correction d’un bug où il était impossible de parler à Wakako)

Dream On (Correction d’un bug où il était possible d’atteindre le van sans déclencher un combat – Désormais, Elizabeth suivra V correctement – Les agents de corporation disparaîtront si la poursuite échoue – L’objectif « Se connecter au point d’accès de la camionnette. » ne réapparaîtra plus avant d’appeler Elizabeth une fois les assaillants neutralisés)

Ex-Factor (Correction d’un problème où la quête restait active après l’avoir terminée)

Shoot to Thrill (Correction d’un bug où il était impossible de prendre l’arme de Wilson après la quête)

For Whom the Bell Tolls (Il n’est plus possible de sauter dans le monde ouvert depuis le toit de l’Afterlife)

Fortunate Son (L’icône du point d’intérêt apparaîtra correctement sur la carte)

Forward to Death (Correction d’un bug où les renforts Militech pouvaient disparaître dans la Navi lieu de sauter sur le champ de bataille, bloquant ainsi la progression – Correction d’un bug où la Basilisk pouvait rester coincée après une collision avec des véhicules dans le camp des nomades)

Full Disclosure (Résolution d’un bug où, dans certaines circonstances, la quête ne progressait pas après avoir vaincu Sandra)

Ghost Town (Ajustement de l’apparence de l’un des gangsters afin d’éviter des problèmes de clipping – Dakota n’appellera plus V après avoir quitté la ville dans la voiture de Panam – Correction d’un crash qui pouvait se produire en attendant Panam à la sous-station électrique – Résolution d’un problème où Panam ne raccrochait pas quand le joueur l’approchait, ce qui bloquait la progression – Interdiction d’appeler un véhicule sur le point d’arrivée des Raffen Shiv afin d’éviter les conflits avec les scènes et les PNJ pendant la quête – Panam ne percutera plus de voitures en sortant du tunnel)

Happy Together (Engager un combat en dehors de la zone de l’appartement de Barry pendant l’objectif « Parler à Barry » ne fera plus échouer la quête – Il n’est plus possible de rester enfermé dans l’appartement de Barry après y être entré juste après avoir parlé de la niche d’Andrew aux agents du NCPD)

Heroes (Gustavo et Martha ne seront plus présents à l’El Coyote Cojo si le joueur est parti pendant l’ofrenda et a terminé Contrat : Rapporter la tête de Gustavo Orta entre-temps – Il n’est plus possible de rester bloqué dans le garage de Jackie pendant le combat avec les Valentinos)

I Fought the Law (Il n’est plus possible de bloquer la progression en sprintant dans l’ascenseur après avoir été repéré par des ennemis – Il n’est plus possible de quitter la salle de conférence pendant la danse sensorielle – Correction d’un bug où, dans certaines circonstances, les appels holo ne se terminaient pas correctement si le joueur quittait la zone de mission trop tôt)

Killing In The Name (Correction d’un bug où il était impossible de parler à Johnny près de l’automate)

Life During Wartime (Résolution d’un bug où la porte de la Navi était fermée, ce qui empêchait le joueur de fouiller l’intérieur – Il n’est plus possible d’appeler un véhicule sur le site de crash de la Navi avant d’avoir sauvé Mitch)

A Like Supreme (Correction d’un bug où, dans des circonstances précises, les objectifs pouvaient réapparaître en boucle, ce qui bloquait la progression)

Love Like Fire (Il n’est plus possible d’utiliser le rotor de l’hélicoptère pour sortir de la zone du toit)

M’ap Tann Pèlen (Correction d’un bug où le joueur ne pouvait pas suivre Placide dans l’hôtel Batty’s à cause d’une porte fermée – Correction d’un problème où il était impossible de recevoir un appel ou d’appeler M. Hands. NB : il est possible que vous deviez vous éloigner de la chapelle pour débloquer les appels et poursuivre la quête)

Nocturne Op55N1 (Le fusil de précision Overwatch ne sera plus supprimé de l’inventaire du joueur après avoir passé le point de non-retour. Pour récupérer l’objet, il faut recharger une sauvegarde plus récente et repasser le point de non-retour)

C’est en forgeant… (Résolution d’un problème où un ennemi se bloquait dans un mur pendant le tutoriel VR)

Pyramid Song (Il n’est plus possible de sauvegarder la partie pendant la scène de sexe avec Judy)

Raymond Chandler Evening (La quête n’échouera plus s’il y a une voiture garée à l’entrée du bâtiment. // Nous avons guéri Cynthia de sa voiture-garée-ophobie)

Riders on the Storm (Plus aucun véhicule vide ne sera présent pendant la scène de poursuite – Résolution d’un bug où le van de Panam pouvait ne pas apparaître si le joueur entrait dans le camp de Wraiths par le tunnel et sortait par devant, bloquant ainsi la progression – Résolution d’un bug où, dans certaines circonstances, la progression était bloquée après avoir rétabli le courant)

Second Conflict (Correction des indicateurs manquants pour les gangsters du Maelstrom et Patricia à l’entrée du Totentanz – La quête ne reste plus bloquée si le joueur emprunte un chemin alternatif pour atteindre la chambre de Nancy au Totentanz)

Send in the Clowns (Le joueur ne peut plus bloquer la progression en écrasant Ozob avec sa voiture pendant l’objectif « Parler à Ozob)

Small Man, Big Mouth (Il n’est plus possible d’interagir avec Kirk, même si la conversation avec Johnny dans les escaliers est déclenchée)

Space Oddity (Correction d’un cas où le cadavre de l’un des sans-abris pouvait bloquer l’accès à l’ordinateur portable)

Stadium Love (Correction d’un bug où la quête ne se terminait pas si le joueur engageait le combat avec les 6th Street après avoir terminé le défi)

The Ballad of Buck Ravers (Correction des indicateurs manquants sur Johnny pendant qu’il regarde l’artiste de rue)

The Beast in Me (Il n’est plus possible de commencer une course tout en étant en combat – Correction d’un problème causant l’apparition de la voiture de Claire au mauvais endroit dans son garage, ce qui bloquait l’accès au dialogue)

Le corpo-rat (Correction d’un bug où il était impossible de sélectionner la destination après être entré dans la Navi)

Le pistolet (Correction d’un bug où il était impossible d’obtenir l’arme de Wilson)

Le casse (Correction d’un bug où Jackie disparaissait en attendant à côté du taxi Delamain près de l’Afterlife ou à l’intérieur du Konpeki Plaza – Correction d’un bug où la quête ne progressait pas après la connexion à la première caméra dans la séquence du Flathead)

The Highwayman (Résolution d’un bug où la quête pouvait rester bloquée sans objectif dans le journal, et où la Nazaré Itsumade n’était pas ajoutée aux véhicules possédés si le joueur avait obtenu un rencard avec Meredith dans Venus in Furs, mais lui avait posé un lapin, sans avoir été encouragé à l’ignorer)

The Hunt (Correction d’un bug où l’indication « Utiliser » était inactive et où il n’était pas possible de fouiller l’ordinateur, bloquant ainsi la progression)

La collecte (Correction d’un bug qui provoquait l’apparition et la disparition répétées de Dum Dum si le joueur engageait le combat avec le Maelstrom dans la salle principale à un moment précis – Correction d’un bug où Jackie pouvait rester bloqué dans l’usine All Foods si le joueur tuait Royce depuis le balcon, ce qui bloquait la progression – Correction d’un bug où la progression pouvait être bloquée sur l’objectif « Suivre Dum Dum. » si Dum Dum était tué avant d’atteindre la salle du boss – Correction d’un bug où l’objectif facultatif « Parler à Brick. » pouvait apparaître même si Brick était tué par le détonateur – Correction d’un bug où, dans des circonstances précises, il était impossible de terminer la conversation avec l’agent de Militech, ce qui bloquait la progression – Les holocalls de Jackie et Regina ne se chevaucheront plus – La porte du garage ne devrait plus se fermer au début du combat – L’objectif « Passer sous le nez de Royce. » ne sera plus un échec si le protocole de piratage est utilisé plus tôt – Sécurisation d’un scénario où le combat était déclenché dans l’usine All Foods pendant l’appel avec Meredith Stout)

Le rendez-vous (Il n’est plus possible de rester bloqué dans un holocall interrompu avec Jackie en l’appelant juste après avoir quitté la limousine de Dex)

The Space in Between (Correction d’un bug où Fingers n’était pas présent dans sa clinique)

There Is A Light That Never Goes Out (La quête ne sera plus un échec si le joueur a affronté le gang des 6th Street précédemment durant Stadium Love)

Transmission (Correction d’un bug où le jeu se bloquait sur un écran noir après avoir pénétré dans le cyberespace – Correction d’un bug où le joueur pouvait être bloqué au téléphone avec Maman Brigitte si l’appel était interrompu – Il ne devrait plus être impossible d’appeler un véhicule après avoir quitté la chapelle)

Venus in Furs (Il n’est plus possible de rester bloqué dans la pièce avec Meredith Stout)

War Pigs (Correction d’un bug où Johnny n’apparaissait pas durant l’objectif « Parler à Johnny »)

We Gotta Live Together (Correction du marqueur menant à Saul avant la cérémonie d’initiation des nomades – Correction d’un bug où il était impossible de parler à Mitch)

With a Little Help from My Friends (Correction d’un bug où le briefing de Panam pouvait sembler bloqué pour certains joueurs, en restant sur l’objectif « Attendre les nomades. » – Il est désormais plus facile de quitter le garage du Sunset Motel en conduisant avec la récompense de Saul – La progression ne sera plus bloquée si le joueur détruit la voiture offerte par Saul pour lui avoir parlé des plans de Panam. Désormais, la quête sera un échec si la voiture est détruite et le joueur ne la recevra pas)

Monde ouvert

Correction d’un bug où le joueur pouvait recevoir plusieurs appels de fin de mission de fixers en même temps, ce qui pouvait empêcher de terminer correctement plusieurs contrats (tels que Contrat : Manque d’Empathy, Contrat : Fixer, merc, soldat, espion et d’autres). Nous tentions toujours de résoudre les bugs visuels bloquant les contrats dans le journal, mais ceux-ci n’empêchent pas de débloquer les succès de chaque district

Suppression du butin redondant sur le corps dans la grande roue

Correction d’un problème causant la destruction de la Quadra Type-66 avant son achat, ce qui bloquait la quête d’achat du véhicule et pouvait empêcher d’obtenir le succès Ça roule

Correction d’un bug dans une fusillade à Wellsprings qui rendait les ennemis immortels à cause d’une zone de déclenchement trop petite

Contrat : Un rameau d’olivier (Correction d’un bug qui faisait apparaître la voiture sous le sol)

Contrat : Mauvais perdant (Désormais, la quête sera bien comptabilisée dans la progression du succès Élémentaire)

Cyberpsycho repéré : Où viennent mourir les hommes (Désormais, la quête sera bien mise à jour si V rencontre le cyberpsycho avant la fin de l’holocall avec Regina)

Contrat : La course du guépard (Correction d’un bug à cause duquel Hwangbo suivait V partout. Désormais, la quête sera un échec si V quitte la zone du motel)

Contrat : Le principe d’Heisenberg (Correction d’un bug qui empêchait la destruction de l’équipement servant à produire les paillettes – Il n’est plus possible de détruire l’équipement servant à produire les paillettes avant d’entrer dans le labo)

Cyberpsycho repéré : Charcu au rabais (Correction d’un bug où le cyberpsycho n’engageait pas le combat si le joueur lui tirait dessus avec une arme technique ou lui lançait des grenades en restant en dehors de l’arène)

Contrat : Manque d’Empathy (Correction d’un bug qui permettait d’interagir avec l’ordinateur avant le briefing, ce qui bloquait la progression)

Contrat : Un tueur embarrassant (Correction d’un bug où Dino pouvait rester à l’écran après avoir appelé V deux fois)

Contrat : Dos au mur (Correction d’un bug où l’objectif « S’introduire dans l’appartement indiqué. » n’était pas mis à jour une fois le joueur entré dans l’appartement)

Contrat : Bloodsport (La quête ne devrait plus rester bloquée dans le journal une fois terminée lorsque la voiture est repartie)

Contrat : Rapporter la tête de Gustavo Orta (Il est maintenant possible d’utiliser l’ascenseur en portant le corps de Gustavo)

Contrat : Héritage familial (Correction d’un bug où il était possible de tuer Dan, ce qui bloquait la progression)

Contrat : Ça chauffe… (Correction d’un bug où le corps de 8ug8ear pouvait flotter en l’air après avoir été posé – Correction d’un bug qui empêchait de prendre le corps de 8ug8ear)

Contrat : Fête d’adieu (Correction d’un bug où le GPS indiquait un mauvais tracé jusqu’au point de rendez-vous avec les nomades)

Contrat : Serment d’Hippocrate (Correction d’un bug qui pouvait empêcher le joueur d’utiliser ses armes et les objets du menu rapide)

Contrat : Porté disparu (Correction d’un bug où l’homme de Dakota n’apparaissait pas au point de rendez-vous)

Contrat : Chasse au monstre (Correction d’un bug qui pouvait bloquer la quête sur l’objectif « Trouver Jotaro. »)

Contrat : Trop douée pour eux (Correction d’un bug où les portes de la planque de Dakota étaient fermées)

Contrat : Tenu en laisse (Correction d’un bug qui pouvait faire apparaître des bus au même endroit – Correction d’un bug où l’objectif « Neutraliser Jose Luis. » n’était pas mis à jour une fois Jose vaincu – Correction d’un bug qui empêchait la remise de la récompense une fois la quête terminée)

Contrat : Fan psycho (Correction d’un bug où aucune option ne proposait de déposer la guitare au point de dépôt)

Contrat : Les enregistrements du poulet (Correction d’un bug qui pouvait bloquer la progression en cas d’utilisation du piratage rapide Distraire les ennemis sur Aaron McCarlson)

Contrat : Graves effets secondaires (Correction d’un bug où aucune option ne proposait de déposer l’acide bêta au point de dépôt)

Contrat : La collection privée du señor Ladrillo (Correction d’un bug où l’option de dialogue de techie n’était pas disponible avec 5/5 points à la capacité technique)

Contrat : Le malheur des uns fait notre bonheur (La quête ne devrait plus rester active en cas d’échec)

Contrat : Le chouchou de Wakako (Correction d’un bug où la trappe ne s’ouvrait pas, ce qui bloquait la progression)

Contrat : On tient ta femme (Correction d’un bug où il était impossible de parler à Lauren après l’avoir escortée)

Contrat : La Femme de la Mancha (Correction d’un bug où le joueur devait avoir le double de l’argent nécessaire pour payer la chambre)

Activité criminelle suspectée : Violation de politique de confidentialité (Correction d’un bug où les renforts pouvaient rester bloqués en l’air)

Conception des cinématiques

Correction d’un bug à cause duquel les PNJ ne regardaient pas V durant différentes scènes

Correction d’un bug où le joueur recevait un pistolet Unity après chaque sauvegarde/chargement

Désormais, les animations faciales de V s’afficheront correctement lorsque le personnage se regarde dans le miroir

Correction d’un bug qui faisait apparaître Rogue près de V après l’avoir appelée pour l’interroger sur Adam Smasher

Correction d’un bug qui pouvait interrompre les animations des PNJ après une longue session de jeu

Correction de divers bugs faisant monter les PNJ de manière incorrecte dans les véhicules

Correction de divers bugs où les PNJ étaient mal placés et apparaissaient à travers les objets après le chargement d’une sauvegarde

Correction d’un bug qui pouvait déclencher les animations des PNJ au mauvais endroit dans différentes quêtes

Correction d’un bug qui pouvait faire apparaître Jackie sous les yeux du joueur durant le montage de six mois

Correction d’un bug qui modifiait aléatoirement l’apparence des PNJ lorsque le joueur détournait le regard d’eux

Correction d’un bug qui pouvait faire progresser des quêtes et des scènes avant la disparition de l’écran de chargement

Double Life (Correction d’un bug où un casque de DS pouvait flotter en l’air durant la danse sensorielle – Correction d’un bug où Judy pouvait être debout près de son bureau au lieu d’être assise après le visionnage de la danse sensorielle)

For Whom The Bell Tolls (Correction d’un bug qui pouvait faire disparaître l’environnement lorsque la Navi de Rogue était touchée)

Ghost Town (V n’apparaîtra plus sur le siège conducteur et ne passera plus à travers Panam après le chargement d’une sauvegarde effectuée durant le trajet )

Contrat : Serment d’Hippocrate (Il n’est plus possible de faire l’injection au Maelstromer blessé après sa mort)

Gimme Danger (Correction d’un bug où Takemura restait bloqué dans l’ascenseur du chantier si le joueur passait par l’escalier à la place)

I Fought The Law (Correction de l’animation des lames Mantis du cyberpsycho)

Imagine (Correction d’un bug qui bloquait la progression de la scène après le lancement de la danse sensorielle)

Lightning Breaks (Correction d’un bug où Johnny n’apparaissait pas sur la banquette arrière après que le joueur se soit connecté à la voiture de Panam – Correction d’un bug qui pouvait couper les dialogues de Panam à cause d’un écran de chargement – Correction des mouvements de Johnny qui manquaient de naturel durant le trajet en voiture dans la version en français)

Love Like Fire (Correction d’un bug où Kerry pouvait marcher sur place quand Johnny approchait du micro – Johnny ne tombe plus sous le sol au début de la séquence en coulisses)

Never Fade Away (Correction d’un bug où Johnny pouvait s’afficher avec un faible niveau de détails durant la cinématique)

Nocturne Op55N1 (Les cartes de tarot Le Diable et La Lune ne seront plus interverties quand Misty les tire)

Only Pain (Désormais, les officiers du NCPD partiront même si le joueur ouvre un message reçu, sa liste de contacts ou le menu des véhicules pendant qu’ils montent dans leurs véhicules)

Playing for Time (Correction d’un bug où Dex pouvait être déplacé durant la scène de la décharge, ce qui causait du clipping)

Pyramid Song (Désormais, les cheveux de Judy s’afficheront correctement lorsqu’elle portera la combinaison de plongée en néoprène – Judy ne sera plus présente dans son appartement si elle quitte Night City après la quête)

Search and Destroy (Correction d’un bug où un soldat d’Arasaka pouvait être présent durant la séquence cinématique et tirer sur V si le joueur se précipitait vers la sortie après avoir sauvé Takemura)

Sinnerman (Correction d’un bug où Joshua pouvait retourner dans la voiture en se téléportant et y rester coincé, ce qui bloquait la progression)

Stairway To Heaven, Meetings Along The Edge (Correction d’un bug où le jeu se bloquait sur un écran blanc au lancement de la danse sensorielle, ce qui bloquait la progression)

Tapeworm (Les pieds de la V féminine n’auront plus l’air déformés durant une des scènes)

The Beast in Me (Badlands : correction d’un bug qui pouvait bloquer le jeu sur un écran noir après la sélection de l’option pour attendre Claire – Centre-ville : correction d’un bug où Claire pouvait avoir un fusil fixé à la main après la fin de la course)

Le corpo-rat (Correction d’un bug qui pouvait modifier la position des basketteurs sur le toit du Lizzie’s Bar après le chargement d’une sauvegarde)

Le casse (Correction d’un bug qui pouvait faire apparaître des drones sous la carte, ce qui bloquait la progression – Correction d’un bug qui pouvait faire apparaître Saburo debout après qu’il ait été tué – Correction d’un bug qui pouvait faire disparaître la mallette de la Relic de la main de Jackie après le chargement d’une sauvegarde dans le penthouse de Yorinobu)

The Hunt (Correction d’un bug qui pouvait faire apparaître un PNJ redondant chez Joss – Correction d’un bug où Dorian et Monique restaient inactifs près des lits après l’échec de la quête – Correction d’un bug où il était impossible de progresser au-delà de la deuxième danse sensorielle – Correction d’un bug qui pouvait empêcher le joueur de monter dans la voiture de River s’il s’en était éloigné – Le joueur ne pourra plus sélectionner l’interaction pour s’asseoir sur le canapé tout en se regardant dans le miroir de la salle de bains)

Le renseignement (Evelyn ne s’assoira plus en l’air à côté de sa chaise après le visionnage de la danse sensorielle – Correction d’un bug où Evelyn glissait en position assise au lieu de marcher si le joueur passait le dialogue trop vite – Correction d’un bug où le casque de DS n’était pas visible dans les mains de Judy lorsqu’elle le posait sur la tête de V)

Le nomade (Correction d’un bug où le panneau sur la caisse pouvait agir comme un écran de télévision – Le joueur ne pourra plus monter dans la voiture en se tenant debout sur le toit – Le joueur ne pourra plus enfoncer la porte de la tour radio avec le pied de l’intérieur de son véhicule)

La collecte (L’animation de Dum Dum ne sera plus désynchronisée lorsqu’il ouvre la mallette du Flathead dans la version en allemand – Correction d’un bug où V ne tenait pas la puce de Militech correctement pour payer le Maelstrom – Correction d’un bug qui faisait apparaître Regina près de V après l’avoir appelée pour l’interroger sur Royce avant de terminer la quête)

Le sauvetage (Correction d’un bug qui privait les gangsters de leurs armes durant la fusillade avec la MaxTac – Correction du bug qui maintenait le joueur en position assise durant la poursuite avec les désosseurs)

Le charcudoc (Correction d’un bug qui pouvait faire disparaître le pistolet Unity de l’inventaire du joueur en quittant la clinique de Viktor – Correction d’un bug où Jackie mangeait avec deux paires de baguettes)

Le gosse des rues (Correction d’un bug où Jackie pouvait ne pas avoir de synchronisation labiale et rester debout durant la conversation dans l’escalier)

Where is My Mind? (Correction d’un bug où la liaison personnelle de V n’était pas visible durant le test du Prof. Kusama)

With a Little Help from My Friends (Correction d’un bug où la carte perforée pouvait apparaître comme une cigarette)

Divers

Le joueur trouvera maintenant un cadeau de Judy dans l’appartement de V après avoir reçu un message à ce sujet lorsqu’il aura terminé les quêtes secondaires de romance avec elle

Correction de certaines incohérences de l’histoire dans les programmes radio

Correction de l’effet d’écran noir persistant durant Love Like Fire lors de l’utilisation de certains paramètres de langue

Modifications spécifiques PC

Correction du bug qui provoquait un problème d’affichage des infobulles du didacticiel sur les écrans 8K

Correction d’un bug qui faisait planter le jeu si la miniature d’une sauvegarde était corrompue

Correction du basculement entre les modes Fenêtre et Plein écran avec le raccourci Alt+Entrée

Il est désormais possible de quitter la fenêtre de scan verrouillée en appuyant sur TAB

Ajout d’une version plus compacte du curseur sur PC

Modifications spécifiques aux consoles