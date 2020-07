Cyberpunk 2077 : censure à foison pour la version japonaise

Le jeu de rôle à la première personne de CD Projekt RED sera censuré au Japon.

L’organisme de classification des jeux vidéo sur le sol nippon (Computer Entertainment Rating Organization ou CERO) a interpellé le studio CD Projekt RED concernant le contenu de Cyberpunk 2077. Il ne respecte pas de nombreuses règles importantes et doit de ce fait être modifié pour valider une commercialisation au pays du Soleil-Levant. Les développeurs polonais doivent désormais ajouter des sous-vêtements aux personnages hommes et femmes nus, supprimer certains plans ou scènes sexuellement explicites, supprimer les démembrements du corps humain avec les intestins visibles et enfin supprimer les graffitis en forme de parties génitales sur un ou plusieurs panneaux.

Rappelons que la licence Grand Theft Auto de Rockstar Games est également censurée au Japon. La violence ne passe pas avec les lois du pays et encore moins le sexe. Les films pornographiques sont toujours censurés avec les fameuses mosaïques floues. A noter que l’Australie est aussi habituée à censurer violemment les jeux avec un contenu trop mature, mais dans le cas de Cyberpunk 2077, les joueurs devront simplement se contenter d’une classification Restricted 18+.

Cyberpunk 2077, le gameplay de 2018 vs le gameplay de 2020

En deux ans, les équipes de CD Projekt RED ont considérablement amélioré les textures, plus réalistes, les éclairages ou encore les environnements de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 est toujours prévu sur PS4, Xbox One et PC d’ici le 19 novembre prochain. A noter que les versions PS5 et Xbox Series X seront disponibles dès le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais pas de manière complète. Un patch important sortira un an après avec de nombreuses améliorations.