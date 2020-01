Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED s’explique sur les problèmes d’optimisation

Le studio polonais assure que le report de Cyberpunk 2077 n'est pas lié au manque de puissance de la Xbox One.

Proche des développeurs de CD Projekt RED, le scénariste et réalisateur Borys Niespielak a récemment fait trembler les réseaux sociaux en déclarant que la version Xbox One de Cyberpunk 2077 posait fortement problème car les performances “extrêmement insatisfaisantes” de la console de Microsoft ne permettaient pas de faire tourner le jeu proprement. Cela aurait donc contraint les équipes à décaler la sortie du titre en septembre prochain afin d’éviter de nombreux retours négatifs. Amusé par cette pseudo rumeur, Cory Barlog, game director de God of War, avait alors répliqué en laissant entendre qu’il n’y avait rien de grave et que c’était quelque chose de récurrent dans l’industrie : “Tous les jeux tournent mal jusqu’à ce vous les optimisiez pour la plateforme et ce jusqu’au dernier moment avant qu’ils ne passent gold.”

Les rumeurs sur le report de Cyberpunk 2077 font réagir CD Projekt RED

Sur les forums du studio polonais, Philipp Weber, senior quest designer sur Cyberpunk 2077, a justifié la nouvelle date de sortie du jeu (17 septembre prochain) avec de nouveaux éléments de réponse : “Cory Barlog a mis le doigt sur le problème. Bien sûr, nous optimisons pour la Xbox One, pour la PlayStation 4 et pour le PC, car c’est ce que vous faites dans les derniers moments du développement du jeu. Pendant que le jeu est créé, beaucoup de choses ne sont pas optimisées, car elles sont toutes en mouvement, changeantes et toujours pas terminées. Des réponses si simples comme ‘Ils ont retardé le jeu à cause de X’ pourraient faire une bonne rumeur, mais ne contiennent pas beaucoup de vérité. Il y a toujours plusieurs raisons. Parmi elles, et je peux parler pour moi. C’est simplement pour corriger des bugs, afin que le jeu soit aussi soigné que possible. Pas d’agendas cachés, juste pour améliorer le jeu.”

CD Projekt RED se fait critiquer pour le crunch

Durant l’annonce du report de Cyberpunk 2077, Adam Kicinski avait déclaré que du crunch (période de travail intensif) serait inévitable pour terminer le développement. Avertie par certaines personnes, l’International Game Developers Association (IGDA),une association qui protège les développeurs, n’a pas apprécié les propos du président-directeur général de CD Projekt RED : “Un studio aussi couronné de succès que CD Projekt RED devrait avoir les moyens de soutenir un développement plus long afin de réduire les périodes de crunch. Bien qu’ils aient déjà déclaré que cette pratique n’était pas obligatoire, la pression exercée par le crunch est très forte, à cause des heures supplémentaires et des injonctions à travailler les soirs et weekends. L’équilibre entre la vie de famille et le travail est essentiel pour la santé mentale des développeurs, et les studios devraient prendre cette dernière en compte lorsqu’ils décident de décaler la sortie de leurs jeux.“