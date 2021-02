Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED retarde la sortie d’une mise à jour importante

La mise à jour 1.2 de Cyberpunk 2077 est repoussée de plusieurs semaines.

Les reports deviennent désormais une habitude pour le studio polonais CD Projekt RED qui n’arrive visiblement pas à sortir de l’enfer dans lequel il s’est mis à cause de la supercherie Cyberpunk 2077. Son image est toujours aussi entachée, reprendre la confiance des joueurs sera difficile, mais pas impossible. Si les développeurs s’attellent à la correction de nombreux bugs, tout en améliorant de fond en comble le RPG aux allures de GTA dans le futur, le chantier va encore prendre du retard à cause de la récente cyberattaque, mais également parce que les hauts dirigeants souhaitent que la mise à jour 1.2 dispose d’un contenu amélioré plus riche et ambitieux.

Prévu pour février, celle-ci est désormais planifiée pour la deuxième moitié du mois de mars 2021 si les plans ne changent pas encore d’ici là : “Bien que nous souhaitions vivement la livrer dans les délais que nous avons détaillés précédemment, la récente cyberattaque sur l’infrastructure informatique du studio et l’ampleur de la mise à jour signifient que cela ne se fera malheureusement pas – nous aurons besoin de plus de temps. Notre objectif va au-delà de toutes nos mises à jour précédentes. Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et corrections de la qualité globale, et nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que c’est bien ce que vous allez obtenir. Ce ne sont pas les nouvelles que nous aimons partager, mais nous voulons nous assurer que nous lançons cette mise à jour correctement. Restez à l’écoute pour en savoir plus. Nous vous remercions de votre patience et de votre soutien.”

