Cyberpunk 2077 : après l’arrivée d’outils officiels pour les mods, CD Projekt déconseille d’en installer

Une faille de sécurité avec les fichiers DLL externes utilisés par les mods de Cyberpunk 2077 peut mettre en danger les joueurs.

Suite au partage de quelques outils pour créer des mods afin de personnaliser Cyberpunk 2077 à sa sauce avec les metadata, les archives de données et les tweaks, le studio polonais CD Projekt RED a découvert une faille de sécurité : “Nous avons été informés d’une vulnérabilité dans les fichiers DLL externes que le jeu utilise et qui peuvent être utilisés pour exécuter du code sur les PC. Le problème sera corrigé dès que possible. Pour l’instant, veuillez vous abstenir d’utiliser des fichiers de sources inconnues.”

Encore un problème en plus à régler pour CD Projekt RED qui est déjà bien occupé avec les nombreuses mises à jour pour Cyberpunk 2077 qui doivent corriger des tonnes de bugs avant potentiellement de reconstruire correctement le jeu en ajoutant les features manquantes et l’absence de plusieurs détails et autres contenus. La feuille de route des mises à jour de Cyberpunk 2077 se rallonge au fur et à mesure du temps au grand désarroi des joueurs, mais également des développeurs.

CD Projekt RED supprime NexusMods, un mod pour avoir une relation sexuelle avec Johnny Silverhand

Le studio polonais ne veut pas que les joueurs utilisent des modèles de personnes existantes pour créer des mods à caractère sexuel car il y a des droits à l’image : “Notre règle la plus importante concernant le contenu généré par les utilisateurs, les mods de jeu en particulier, est qu’il ne peut pas nuire aux autres. Dans le cas des échanges de modèles, en particulier ceux qui impliquent des situations explicites, il peut être perçu comme tel par les personnes qui nous ont prêté leur apparence dans le but de créer des personnages dans Cyberpunk 2077. Par conséquent, lorsqu’ils créent du contenu pour les fans, les créateurs doivent s’assurer qu’ils ont obtenu l’autorisation de toutes les parties concernées. Pour les personnages que nous avons inventés pour le jeu, nous vous permettons globalement de peaufiner le jeu à volonté et de vous amuser. En ce qui concerne les modèles de personnes réelles à qui nous avons demandé de participer au jeu, nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de les utiliser dans toute situation qui pourrait être jugée offensante si vous n’avez pas leur autorisation explicite.”