Cyberpunk 2077 : Adam Kicinski de CD Projekt RED ironise sur le crunch avant de s’excuser

Le directeur général délégué du studio polonais CD Projekt RED, à savoir Adam Kicinski, a affirmé lors d’une réunion avec les investisseurs que "le crunch, ce n'est pas si mal" alors que les développeurs de Cyberpunk 2077 accumulent les heures supplémentaires.

Les déboires s’enchaînent au sein de CD Projekt RED. Après des méthodes de management toxiques, le quatrième report de Cyberpunk 2077 malgré l’officialisation de la fin de son développement et les menaces de mort à l’encontre des développeurs, Adam Kicinski a pris à la légère le crunch qui contraint les employés à travailler six jours sur sept au lieu des cinq habituels pour finaliser le jeu et supprimer au maximum les bugs d’ici la sortie (10 décembre prochain) : “En fait, ce n’est pas si mal – et ça ne l’a jamais été. Bien sûr, c’est une histoire qui a été reprise par les médias, et certaines personnes ont fait des efforts considérables, mais une grande partie de l’équipe ne fait plus rien depuis qu’elle a terminé son travail ; il s’agit surtout de l’assurance qualité avec les ingénieurs et les programmeurs – mais ce n’est pas si éprouvant ; bien sûr, cela va être un peu prolongé, mais nous avons des retours de l’équipe ; ils sont heureux des trois semaines supplémentaires, donc nous ne voyons pas de menaces concernant le crunch.”

Here's CD Projekt Red co-CEO Adam Kiciński talking to investors about crunch yesterday (left) and him apologizing to his employees for those comments today in an email obtained by Bloomberg News (right). Quite a turnaround pic.twitter.com/YaYNtPDphY — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2020

Plusieurs heures après la retranscription de ses paroles indécentes, Adam Kicinski a présenté ses excuses à l’ensemble des employés de CD Projekt RED : “Je n’avais pas voulu faire de commentaires sur le crunch, mais je l’ai quand même fait, et je l’ai fait d’une manière dégradante et nuisible. À vrai dire, ce n’est que maintenant, lorsque le stress lié à la décision de report et la conférence se dissipe, que je réalise pleinement la portée réelle de mes propos. Je n’ai rien à dire pour ma défense. Ce que j’ai dit n’était même pas malheureux, c’était complètement mauvais. Pour cela, veuillez accepter mes excuses les plus sincères et les plus honnêtes. J’ai toujours été, et je suis toujours, fier du cœur et de l’âme que vous mettez dans ce que vous faites chaque jour.”

CD Projekt RED chute en bourse à cause du report de Cyberpunk 2077

Depuis la fin du mois d’août, l’action de CD Projekt RED a chuté de 25%, ce qui a réduit de près de 2,5 milliards d’euros sa capitalisation boursière (9,6 milliards d’euros à 7,2 milliards d’euros). Les reports de Cyberpunk 2077 ainsi que les articles sur le crunch dans la presse spécialisée ont condamné l’activité boursière du studio polonais qui avait pourtant connu un sacré pic suite à l’annonce de The Witcher : Monster Slayer, une sorte de Pokémon Go-like dans l’univers du célèbre sorceleur Geralt de Riv.