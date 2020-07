Cuphead : Studio MDHR officialise la sortie sur PS4

Le shoot 'em up qui rend hommage aux dessins animés des années 1930 est disponible sur la dernière console de salon de Sony.

Exclusivement développé pour la Xbox One et Microsoft Windows (PC), Cuphead avait finalement surpris son monde en arrivant sur Nintendo Switch alors que les développeurs de Studio MDHR s’étaient engagés à ne pas le porter sur la console hybride de la firme de Kyoto. La structure indépendante canadienne a visiblement du mal à mentir car après la Switch, la création de Chad et Jared Moldenhauer est désormais jouable sur PS4 via le PlayStation Store (uniquement en numérique), une machine qui là aussi ne devait pas avoir le droit à un portage. L’éditeur américain Microsoft perd encore une exclusivité de taille avant la sortie des PS5 et Xbox Series X en fin d’année. Il ne manquerait plus que la licence Ori de Moon Studios arrive sur la console de Sony étant donné qu’elle est déjà disponible sur la dernière console de Nintendo…

Cuphead sur PS4, un trailer en stop motion pour célébrer le lancement

Chad Moldenhauer, co-directeur de Studio MDHR, est heureux que la communauté PlayStation puisse enfin découvrir cette production originale : “Cuphead est un run and gun qui se déroule dans les merveilleuses îles Inkwell. En solo ou en coopération locale, vous incarnez Cuphead et Mugman qui cherchent à se sauver du diable en recueillant les âmes d’énormes boss qui remplissent l’écran. Bien que le jeu ait été fortement inspiré par les titres d’action des années 1980 et 1990, nous pensons que Cuphead est unique car son style visuel s’inspire des films d’animation et des courts métrages de dessins animés classiques des années 1930. À toute la communauté PlayStation passionnée qui nous a envoyé tant de messages sincères au fil des ans, nous avons hâte que vous viviez cette belle aventure.”