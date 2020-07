Cuphead pourrait débarquer bientôt sur PS4

Cuphead est un jeu qui a énormément fait parler de lui. Pour son ambiance et sa difficulté aussi. Le jeu fut à l'origine une exclusivité. Mais il pourrait bientôt arriver sur la PS4 de Sony.

Lorsque Cuphead fut lancé, il s’agissait d’une exclusivité aux plates-formes Xbox et Windows de Microsoft. Bonne nouvelle aujourd’hui pour les joueurs PlayStation puisqu’il semblerait que le jeu débarque très bientôt sur PS4. De quoi faire s’arracher leurs cheveux à bon nombre de joueurs supplémentaires.

Cuphead arriverait bientôt sur PS4

En effet, certains joueurs ont remarqué la référence du jeu sur le PSN. Cela étant dit, il semblerait que le listing en question concernait les Stores PSN internationaux. Espérons donc que, si le jeu devait effectivement voir le jour sur PlayStation, il serait disponible dans le monde entier. Aucune indication de date de disponibilité mais si la référence est présente sur le PSN, c’est que le lancement n’est désormais plus très loin.

Pour que les joueurs PlayStation puissent eux aussi s’arracher les cheveux

Comme dit en préambule, le jeu avait été lancé sur les plates-formes Xbox et PC. Il était ensuite devenu disponible sur macOS, puis sur Nintendo Switch et même dans les propriétaires de voitures Tesla ont pu en profiter directement sur le grand écran central. Mieux vaut tard que jamais comme on dit, mais les joueurs PlayStation pouvaient trouver le temps sacrément long pour Cuphead.

Impossible pour l’heure de savoir si la version PS4 contiendra ou non les DLC qui sont sortis depuis. Il faudra attendre une communication officielle pour savoir de quoi il retourne exactement. À suivre ! Et préparez vos manettes !