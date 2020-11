Cuphead : l’extension The Delicious Last Course est désormais planifiée pour 2021

Deux ans après son annonce, le contenu additionnel The Delicious Last Course de Cuphead est encore repoussé par Studio MDHR.

Si les nouvelles n’étaient déjà pas bonnes lors de l’annonce de la version PS4 de Cuphead, Chad et Jared Moldenhauer officialise un nouveau report pour le DLC du run and gun rendant hommage aux dessins animés des années 1930 (Fleischer Studios et Walt Disney Animation Studios) : “Si The Delicious Last Course est la suite de la grande aventure de Cuphead et Mugman, c’est aussi la conclusion de l’histoire qui a commencé ce jour fatidique au casino The Devil’s. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de dire que ce dernier chapitre sera seulement notre meilleur travail. Tout au long du développement, nous nous sommes mis au défi de mettre tout ce que nous avons appris en fabriquant Cuphead dans la qualité de l’animation, du design et de la musique de The Delicious Last Course. Le respect de cette norme a été extrêmement difficile pour nous dans le contexte de la pandémie mondiale qui a touché tant de nos collègues développeurs. Plutôt que de faire des compromis sur notre vision en réponse au COVID-19, nous avons pris la décision difficile de repousser la sortie de The Delicious Last Course jusqu’à ce que nous soyons sûrs qu’il ravira la communauté de Cuphead comme nous pensons qu’il devrait le faire. Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent de retourner sur les îles Inkwell, et notre objectif est de faire de ce voyage l’année prochaine un voyage vraiment magique.”

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y — Studio MDHR (@StudioMDHR) November 25, 2020

Cuphead – The Delicious Last Course, les hardcore gamers vont devoir se montrer patient

The Delicious Last Course sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2021. Des versions PS5, Xbox Series S et Xbox Series S ne sont pas prévues pour le moment, mais la rétrocompatibilité permettra d’y jouer sans problème avec quelques améliorations.