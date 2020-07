Cuphead : le DLC n’est toujours pas prêt

L'extension The Delicious Last Course de Cuphead sortira sur toutes les plateformes à une date encore inconnue.

Annoncé à la conférence Microsoft de l’E3 2018 pour un lancement en 2019, Cuphead : The Delicious Last Course avait finalement été décalé pour cette année sauf que l’attente commence à se faire longue pour les fans sachant que le coronavirus a handicapé de nombreux studios et a totalement bouleversé les plannings. En plus de révéler une version PS4 de Cuphead lors d’un entretien avec Geoff Keighley dans le cadre du Summer Game Fest, l’artiste et productrice Maja Moldenhauer a partagé des nouvelles plutôt mitigées concernant le contenu téléchargeable du fameux run and gun de Studio MDHR.

Il faudra visiblement prendre son mal en patience : “Cette année, tout le monde a été surpris et nous continuons à travailler dur sur le contenu téléchargeable. À la manière de Cuphead, cela nous prend un peu plus de temps que nous le pensions, mais nous voulons en faire une expérience mémorable. Nous avons sans doute annoncé le jeu trop tôt par rapport à ce que nous avions déjà pu finaliser sur le papier. Nous voulons que les joueurs soient véritablement surpris, et ils peuvent s’attendre à plus de détails, mais aussi une animation plus complexe. Et Miss Chalice n’est pas un simple skin, elle possède une toute nouvelle palette d’actions ! Nous voulons vraiment que ce DLC soit à la hauteur de Cuphead, et il sortira donc quand il sera prêt“. The Delicious Last Course sera disponible le même jour sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Une mise à jour gratuite pour Cuphead sur Xbox One est aussi dans les plans

Studio MDHR pense encore aux joueurs de l’éditeur américain Microsoft : “Pour célébrer les merveilleux fans qui ont cru en nous depuis le tout début, nous proposerons une mise à jour spéciale pour la version Xbox One de Cuphead, qui ajoutera une galerie d’art, une fonction commentaire behind-the-scenes et une bande sonore jouable en pleine partie. Cette mise à jour n’en est qu’à ses débuts, et nous prendrons le temps de bien faire les choses, mais nous ne manquerons pas d’en partager davantage lorsque nous aurons quelque chose pour vous qui répondra au niveau de soin et de qualité que nous recherchons toujours.“