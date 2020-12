Cuisine Royale se transforme avec une mise à jour majeure et devient CRSED : F.O.A.D.

Gaijin Entertainment et Darkflow Software annoncent que le shooter Cuisine Royale a été repensé de fond en comble pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Répondant désormais au nom de CRSED : F.O.A.D. (Cuisine Royale Second Edition : Fulfillment of All Desires), le Battle Royale né d’une simple blague est prêt pour la next-gen avec 4K à 60fps sur PS5 et Xbox Series X ainsi que du 1440p à 60fps sur Xbox Series S. Ces versions embarquent par ailleurs la technologie Ray Traced Global Illumination qui garantit des éclairages d’un naturel inégalé.

La mise à jour s’accompagne également d’innombrables nouveautés en termes de contenu et de fonctionnalités :

Deux nouveaux champions – Louis “Bokor” Celine, un pratiquant de la magie vaudou originaire de Haïti qui a le pouvoir d’invoquer des zombies armés de fusils d’assaut, et Sin “Huli” Yeou-bi, une enfant de la nature venue de Corée qui est capable d’invoquer une nuée de lucioles qui se dispersent dans la zone pour dévoiler les ennemis embusqués

Une nouvelle carte – Île de Sibérie offre 16 kilomètres carrés de paysages variés qui nécessiteront des mois, voire des années, pour être explorés en totalité. Un moment, vous vous trouverez dans une ancienne colonie troglodytique. Non loin de là, vous déboucherez dans un village de pêcheurs partiellement immergé et recouvert de boue. Regardez à l’horizon et vous y verrez un champ de geysers, signes de la présence d’un volcan encore en activité. Vous tomberez également nez à nez avec des machines de guerre de l’ex-URSS, comme des emplacements de tir en béton, de gigantesques hangars et des tunnels secrets, qui vous conduiront à un silo à missile abandonné appartenant à une ancienne base militaire. En poursuivant votre route, il se peut que vous arriviez au Siblag, un camp de travail tristement célèbre

Un nouveau système de rotation des personnages

Les effets spéciaux de chaque personnage, qui influent sur le gameplay, sont désormais séparés des différentes tenues et peuvent être équipés indépendamment

Deux nouveaux types de pouvoirs mystiques à équiper font également leur apparition, via des capacités rechargeables ou des sacs de malédiction à fabriquer (par exemple : des grenades d’invocation de zombies)

Un nouveau système de combat

Un trailer pour Cuisine Royale Second Edition : Fulfillment of All Desires – CRSED : F.O.A.D.

Alexander Polyakov, concepteur en chef de Cuisine Royale : “Nous pensons que ce nouveau titre exprime plus pleinement la notion de brutalité des combats, au cours desquels des champions dotés de pouvoirs mystiques s’affrontent pour une seule place.”

CRSED : F.O.A.D. débarque également sur l’Epic Games Store et est officiellement le premier jeu de Gaijin Entertainment à intégrer son catalogue. Les joueurs sur PC auront donc le choix de la plateforme via laquelle ils souhaiteront prendre part aux combats brutaux du F.O.A.D.