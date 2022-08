Ctrl+Maj+T : le raccourci qui peut vous faire gagner un temps précieux

On passe aujourd'hui des heures chaque jour dans notre navigateur. Fermer un onglet par accident arrive assez souvent. Fort heureusement, avec ce raccourci, l'erreur est rapidement réparée.

Pourquoi votre souris vient-elle si souvent cliquer sur la petite croix d’un onglet de votre navigateur alors que vous n’avez pas envie de fermer ledit onglet ? C’est une vérité qui vérifie malheureusement bien trop souvent au quotidien. Et si vous ne connaissez pas le raccourci Ctrl + Maj + T, alors vous devez perdre quelques précieuses pour rouvrir cet onglet.

Ctrl + Maj + T (ou Cmd + Maj + T pour les utilisateurs Mac) est probablement l’un des raccourcis les plus utiles à connaître aujourd’hui. Avec Ctrl + Z, évidemment. Mais finalement, l’opération est assez similaire, à savoir annuler une bêtise. Plus précisément, la bêtise d’avoir fermé accidentellement un onglet ou une fenêtre. Ctrl + Maj + T est le moyen le plus rapide de restaurer l’onglet qui vient d’être fermé.

Quatre moyens de rouvrir un onglet fermé dans Google Chrome

Google Chrome vous offre plusieurs options pour restaurer des onglets et fenêtres après les avoir fermés, et selon vos besoins, il est bon de les connaître. À savoir, rouvrir un onglet n’est pas une option lorsque vous êtes en navigation privée.

1. Raccourci clavier

Le plus rapide pour restaurer un onglet fermé par accident, c’est avec le raccourci clavier. Sur PC, c’est Ctrl + Maj + T. Sur Mac, Cmd + Maj + T. Si vous voulez restaurer plusieurs onglets, ou si vous voulez retrouver un onglet fermé quelque temps plus tôt, continuez de presser le raccourci pour faire réapparaître les onglets dans l’ordre de leur fermeture.

Si vous avez fermé toute la fenêtre du navigateur par accident, ouvrez une nouvelle fenêtre Chrome et le raccourci va rouvrir tous les onglets. Parfait dans le cas où votre machine a redémarré sans prévenir.

2. Historique de navigation

L’historique de navigation garde une trace des onglets récemment fermés. Ce n’est pas aussi rapide que le raccourci, mais c’est utile si vous avez fermé ledit onglet il y a longtemps.

Il y a plusieurs moyens d’accéder à l’historique dans Chrome. L’une d’entre elles est via un raccourci : Ctrl + H. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu hamburger dans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionner Historique. Troisième option : dans la barre d’URL, tapez “chrome://history” et appuyez sur Entrée.

Vous verrez alors tous les sites et onglets que vous avez visités, du plus récent au plus ancien. Cliquez sur une entrée et celle-ci sera rouverte pour vous. Dans le menu Historique, il y a aussi une option Récemment fermés qui peut être utile.

3. Barre de recherche

Avez-vous déjà remarqué la petite flèche qui pointe vers le bas dans la barre d’onglets de Chrome ? Sur Windows, elle est juste à côté des icônes pour minimiser, maximiser ou fermer la fenêtre. Sur Mac, elle est dans le coin supérieur droit. Cette icône permet de rechercher dans les onglets, elle est accessible via le raccourci Ctrl + Maj + A. Vous verrez alors la liste de tous les onglets actuellement ouverts et une autre liste, celle des onglets fermés récemment. Vous pouvez rouvrir celui que vous voulez ou utiliser la barre de recherche pour en trouver un spécifique. Pratique si vous avez des dizaines d’onglets ouverts.

4. Barre des tâches

Si vous avez une fenêtre Chrome ouverte, ou si l’app est épinglée dans la barre de tâches, faites un clic droit sur l’icône dans la barre de tâches et vous verrez une liste de liens : Les plus visités et Fermés récemment. De là, vous pouvez restaurer un onglet en cliquant dessus. Une option qui n’existe malheureusement pas sur Mac.

Bonus : Option “Reprendre où vous avez arrêté”

Chrome dispose d’un paramètre qui vient utiliser le comportement du raccourci Ctrl + Maj + T par défaut, si l’on peut dire. En activant cette option, chaque fois que vous ouvrirez Chrome, le navigateur rouvrira automatiquement les onglets que vous aviez ouverts durant la session précédente. Pour l’activer, allez dans les Paramètres (via le menu hamburger), puis dans la section “Au démarrage”. Là, sélectionnez “Reprendre où vous avez arrêté”.

Et sur les autres navigateurs comme Firefox, Microsoft Edge ou Opera ?

Le raccourci Ctrl + Maj + T fonctionne dans ces navigateurs. Tout comme la majorité des méthodes décrites ci-dessus, même si les menus et les textes peuvent différer quelque peu.

Pour l’option du bonus, dans Firefox, il faut aller dans Paramètres > Général et cocher “Ouvrir les fenêtres et onglets précédents” dans la section Démarrage. Dans Microsoft Edge, allez dans Paramètres > “Démarrage, accueil et nouveaux onglets” et sous “Lorsque Edge démarre”, sélectionnez “Ouvrir les onglets de la section précédente”. Dans Opera, Paramètres > Au démarrage, puis cochez la case “Garder les onglets de la session précédente”.