Crytek annonce Crysis 4

Après avoir relancé la licence Crysis avec des remasterisations sur consoles et PC, le studio allemand Crytek développe actuellement une suite inattendue pour le FPS futuriste.

Avni Yerli, PDG de Crytek, est heureux d’officialiser le développement du prochain chapitre de la licence Crysis : “C’est quelque chose que vous nous demandez depuis longtemps, il est donc enfin temps de le confirmer – oui, le prochain jeu Crysis est en train de se concrétiser ! Nous sommes ravis de vous annoncer cette nouvelle, et nous sommes impatients de vous révéler plus de détails sur ce qui vous attend. Pour l’instant, le jeu n’en est qu’aux premiers stades de son développement, il faudra donc attendre encore un peu, mais nous voulions vous annoncer la nouvelle dès maintenant, car nous sommes très enthousiastes pour l’avenir, et vous faire savoir que nous serons à l’écoute de notre communauté.”

Un teaser pour Crysis 4

Crysis 4 ouvrira un nouveau nano-champ de bataille.

A noter que Crytek est en pleine période de recrutement : “Nous avons une fière histoire de collaboration avec notre communauté pour développer les jeux auxquels vous voulez jouer. Crysis est incroyablement important pour de nombreuses personnes – il est adoré par les joueurs du monde entier, et certains de ceux qui travaillent dans l’industrie aujourd’hui le font grâce au jeu original – nous voulons donc nous assurer que le prochain volet de la franchise sera à la hauteur de toutes vos attentes. N’hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux et à vous impliquer ! Au fur et à mesure de l’avancement du développement, nous vous donnerons plus de détails dès que possible. Mais en attendant, sachez que notre équipe dévouée et talentueuse travaille dur pour vous offrir un jeu de tir véritablement next-gen.“