Crystal Southwest, le nouveau studio de Crystal Dynamics

Crystal Southwest sera un acteur important du développement de tous les titres actuels et futurs de Crystal Dynamics, la filiale de l'éditeur japonais Square Enix.

Pratiquement trois ans après la création de Crystal Northwest (Bellevue, Washington) pour renforcer le développement de Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics fonde Crystal Southwest (Austin, Texas) et place Dallas Dickinson comme responsable principal. Ce dernier est un vétéran de l’industrie vidéoludique avec principalement des expériences sur des titres multijoueurs chez Sony Online Entertainment, BioWare et QC Games. D’ores et déjà entouré de talentueux développeurs, il a pour mission d’apporter son expertise pour créer des AAA ambitieux ou du moins assurer la conception de ces derniers. Le premier projet concernait pourrait être un nouveau Tomb Raider.

We’re excited to announce our new development studio in Austin, Texas! We are recruiting! Check out https://t.co/RkufS73S29 for more information. pic.twitter.com/nMwCY3lD71 — Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) May 26, 2021

Crystal Dynamics veut s’agrandir avec Crystal Southwest

Crystal Southwest recrute activement des artistes, des designers, des ingénieurs ou encore producteurs et des experts dans la technologie : “Ici, à Crystal Dynamics, nous créons des jeux qui ont un impact. C’est le studio qui vous enseignera, vous encouragera et vous mettra au défi de donner le meilleur de vous-même. Nous voulons que notre équipe réussisse et nous y parvenons en travaillant ensemble. Vous avez une idée ? Allez-y, partagez-la ! Vous voulez apprendre quelque chose de nouveau ? C’est parti. Avec vingt-cinq ans d’histoire et plus de trente jeux développés, nous savons ce que nous voulons, à savoir des talents de haut niveau qui se consacrent à la création de jeux étonnants.“