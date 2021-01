Crystal Dynamics confirme le développement d’un nouveau Tomb Raider

L'héritage de la franchise Tomb Raider va se poursuivre avec un nouvel opus, mais aucune annonce officielle n'est prévue avant quelques années.

Dans un message vidéo détaillant les premières festivités pour le vingt-cinquième anniversaire de Tomb Raider, Will Kerslake, le game director de Crystal Dynamics, a évoqué ce qu’il adviendra de la licence dans les prochaines années : “Nous avons de grandes ambitions pour l’avenir de Tomb Raider. Notre trilogie d’origine, datant de 2013, raconte les débuts de Lara Croft où elle s’est forgée en tant survivante, avant de devenir une héroïne et, finalement, la Tomb Raider que l’on connaît. Les jeux classiques mettaient en vedette une aventurière chevronnée et confiante, parcourant le monde, dévoilant ses secrets, se tenant souvent seule face à des forces aux conséquences cataclysmiques. Nous envisageons l’avenir de Tomb Raider après ces aventures bien établies, en racontant des histoires qui s’appuient sur l’étendue des jeux Core Design et de Crystal Dynamics et en travaillant pour unifier ces chronologies. Compte tenu de la longue histoire de Tomb Raider, ce n’est pas une tâche facile, et nous demandons de la patience tout au long du processus de développement. Nous n’avons pas prévu d’annoncer un jeu majeur dans un avenir proche.”

Les 25 ans de Tomb Raider avec Crystal Dynamics

À partir de février et tout au long de l’année, les célébrations communautaires autour de Tomb Raider comprendront des cosplay et des fanarts, des interviews, des livestreams et d’autres surprises qui restent pour l’instant dans l’ombre. En outre, chaque mois aura son propre thème basé sur les jeux précédents, à commencer par le classique de 1996. En raison de la pandémie mondiale, il y avait probablement plusieurs autres idées en cours de réalisation qui ne sont tout simplement pas possibles à l’heure actuelle. Mais il semble que Crystal Dynamics prévoit toujours de donner à Tomb Raider la célébration et le dévouement que la licence mérite.