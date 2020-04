Crysis : un retour d’Alcatraz ? Crytek fait du teasing

Après plus de sept ans d'absence, la licence Crysis pourrait se relancer sur les consoles de nouvelle génération.

Principalement focalisé sur les jeux en réalité virtuelle et les expériences multijoueurs (The Climb, Robinson : The Journey, Hunt : Showdown, Warface, Arena of Fate), le studio allemand Crytek des frères Yerli serait actuellement en train de préparer le retour de Crysis. Après plus de trois ans d’inactivité, le compte Twitter officiel du FPS futuriste s’est réveillé de son hibernation avec le message suivant : “réception des données“, et le personnage Alcatraz en image de profil.

Un surprenant teasing qui a en fait commencé depuis mars dernier par le biais d’une vidéo de présentation de la dernière version du moteur graphique CryEngine où des séquences inédites dans l’univers de Crysis ont, à priori, été montrées. Cela a continué dès le début du mois d’avril avec une mise à jour du site officiel de la licence et surtout la mise en avant d’un visuel du héros de la saga, à savoir Alcatraz, avec une qualité graphique supérieure à d’autres images officielles.

Le retour de Crysis sur PS5 et Xbox Series X ?

Plusieurs hypothèses sont liées à ce potentiel retour de la licence Crysis :

Remake du premier opus pour la next-gen

Remastered sous forme d’une compilation HD multiplateformes

Suite pour la next-gen (exclusivité temporaire/définitive PS5 ? exclusivité temporaire/définitive Xbox Series X ?)

Un opus entièrement VR comme Half-Life : Alyx pour le PlayStation VR

Crysis en vidéo