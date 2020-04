Crysis Remastered : une version modernisée avec du Ray Tracing sur consoles et PC

Prévu pour cet été sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, Crysis Remastered proposera des textures de haute qualité, des modèles améliorés, un pack de texture HD, un anticrénelage temporel, de l’occlusion directionnelle (SSDO), de l’illumination globale (SVOGI), des profondeurs de champ à la pointe de la technologie (DOF), de nouveaux paramètres d’éclairage, un flou de mouvement, du parallaxe occlusion mapping, des effets de particules, du brouillard volumétrique, des puits de lumière, du Ray Tracing (intégré au logiciel) et des réflexions d’écran qui permettent d’afficher une amélioration visuelle majeure.

You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:

Crysis Remastered is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch – the game's debut on a Nintendo platform. https://t.co/81XddigQpN pic.twitter.com/fAPpV0ZJYW

— Crytek (@Crytek) April 16, 2020