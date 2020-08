Crysis Remastered pourra tourner en 8K si votre PC en a les moyens

Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des jeux vidéo ressortir dans des versions remasterisées, plus ou moins retravaillées, offrant plus ou moins de nouveautés. Crysis Remastered est très intéressant sur ce point.

Crysis est une série de jeux vidéo de tir à la première personne très appréciée par de nombreux fans. Il y a quelque temps sortait Crysis Remastered, mais uniquement sur Nintendo Switch. Les versions PS4, Xbox One et PC arriveront le 18 septembre. Et les studios ont décidé de frapper fort pour offrir une expérience à couper le souffle.

Crysis Remastered arrive sur PC, PS4 et Xbox One le 18 septembre

Celles et ceux qui souhaiteraient retourner sur l’île tropicale de Crysis et qui possèdent un PC, une PS4 ou une Xbox One devront donc patienter jusqu’au 18 septembre 2020 pour profiter de Crysis Remastered. Et il faudra passer par l’Epic Game Store pour y jouer sur PC, point de version Steam à l’horizon.

Mais peu importe finalement, ce qui compte, c’est l’expérience proposée par les studios Crytek et Saber Interactive. Et sur ce point, les joueurs devraient être servis. Techniquement, les textures peuvent aller jusqu’à 8K, la compatibilité HDR est au rendez-vous, tout comme l’anti-aliasing temporel, le Screen Space Directional Occlusion (SSDO) et la Global Illumination (SVOGI), et ce pour toutes les versions. Sur PC, les joueurs auront en plus droit à du DLSS pour fluidifier le tout et au ray-tracing pour celles et ceux qui disposent d’une carte graphique Nvidia RTX.

Les améliorations sont nombreuses

Voilà donc de quoi relancer l’intérêt pour le jeu. De quoi prolonger les vacances sur une très jolie île tropicale – et dézinguer à tout va évidemment -. Si vous êtes intéressé(e), sachez que Crysis Resmastered sera proposé au tarif de 29,99€ sur l’Epic Games Store, le PlayStation Store et le Microsoft Store. Et pour vous mettre l’eau à la bouche, regardez donc la vidéo ci-dessous.