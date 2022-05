Cryptos et NFT étaient bien présents au Grand Prix de Formule 1 de Monaco

La crypto a envahi toute la planète. La Formule 1 n’y échappe pas. Des jetons non fongibles (NFT) aux partenariats pluriannuels, la communauté crypto continuer de supporter le monde de la F1 de bien des manières. Les exemples ne manquaient pas ce week-end à Monaco, à l’occasion du Grand Prix de Formule 1.

Pour cette édition 2022, Oracle Red Bull Racing (ORBR) s’est associé avec l’exchange crypto Bybit pour lancer la collection NFT ORBR 2022, frappée sur la blockchain Tezos. Ces NFT sont proposés via une vente aux enchères et représentent différents aspects du passé, du présent et du futur de Red Bull. Interrogé par Kristina Cornèr de Cointelegraph, le cofondateur et PDG de Bybit, Ben Zhou, déclarait que la F1 avait une relation symbiotique avec la crypto dans la mesure où les parternariats entre ces deux industries attirent de jeunes investisseurs : “La Formule 1 est le challenger ici, et cela fonctionne très bien avec la crypto. C’est une énorme synergie que nous constatons.”

Dans le même temps, Bybit dévoilait The Search for the Next Level, un film avec les pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio “Checo” Pérez, autour du lancement de la nouvelle voiture RB18.

