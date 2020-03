Crypto-monnaie : en Corée du Sud, le système de paiement est désormais légal

L'Assemblée Nationale sud-coréenne a adopté un amendement qui entérine l'entrée officielle des transactions de cryptomonnaies et leurs détentions dans le système juridique du gouvernement.

Depuis l’explosion de la valeur du BitCoin en décembre 2017, les crypto-monnaies font plus souvent les actualités, et la blockchain est ça et là part d’ambitieuses start-up. En Corée du Sud cependant, le gouvernement s’est attaché à officialiser légalement les transactions et la détention de crypto-monnaie, et le pays reste pionnier dans ce domaine. On apprend aujourd’hui par TheNews.asia que l’Assemblée Nationale réunie en séance plénière a adopté un amendement qui entérine son fonctionnement au sein du système juridique. Le Président Jaein Moon doit encore signer l’amendement de loi pour entamer le processus de promulgation (un an à compter de la date de signature, suivi d’un délai de grâce de six mois). D’ici 18 mois, les bourses, les fiducies, les sociétés de portefeuille et les ICO seront tenues par la loi d’avoir un partenariat de vérification de nom réel avec une banque coréenne agréée, qui préviennent le blanchiment d’argent en affectant une personne à un compte bancaire.

Un certificat sera nécessaire pour être en conformité

Les banques devront être en conformité en septembre 2021, et les entreprises se verront dans l’obligation d’obtenir une certification de système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS), accordée par la Korea Internet Security Agency (KISA). L’amendement a été adopté après deux ans de délibérations, et permettra de réguler le marché des monnaies officielles. Jusqu’à présent, n’importe qui pouvait lancer un cryptocurrency exchange en Corée du Sud. En septembre 2019, il y en avait plus de 70 échanges dans le pays, et le marché est arrivé à saturation.

Mieux réguler les crypto-monnaies

En conséquence, les consommateurs ont été victimes d’escroqueries, de manipulations de a valeurs de certaines monnaies, de fraudes diverses du marché a engendré une foule de problèmes pour les consommateurs de l’industrie. Beaucoup ont subi des fraudes allant des escroqueries à la sortie et des faux volumes de transactions aux délits d’initié et à la manipulation flagrante de la valeur de certaines pièces de monnaie. Malgré tout, certains ne voient pas la loi d’un bon œil, notamment car ils devront payer des impôts sur leurs transactions et qu’ils pressentent une baisse de la valeur de certaines monnaies suite à l’amendement.

Comprendre les crypto-monnaies

Si la spéculation a pris fin en 2018 sur les crypto-monnaies, le principe d’une devise décentralisée, contrôlée par une base de données distribuée qu’est la blockchain, associée parfois à un système de paiement pair-à-pair (P2P) est résolument tourné vers l’avenir. Pour mieux comprendre les enjeux de l’Ethereum, du bitcoin ou du LiteCoin ou en faire l’acquisition, nous vous invitons à lire notre guide pour débutants.