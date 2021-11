Crypto.com s’offre le Staples Center de Los Angeles

Le Staples Center devient la Crypto.com Arena, un rebranding à 700 millions de dollars pour 20 ans !

Crypto.com est un exchange que les amateurs de crypto-monnaies connaissent bien. La plate-forme vient de se faire un énorme cadeau. Un cadeau à 700 millions de dollars, plus précisément, le droit de dénomination de la célèbre enceinte sportive du Staples Center de Los Angeles. Un rebranding prestigieux pour une arène qui l’est tout autant. Voilà qui promet !

Le Staples Center devient la Crypto.com Arena

Le Staples Center a annoncé tout récemment dans un communiqué la signature d’un accord de 20 ans entre AEG – propriétaire et exploitant du Staples Center de Los Angeles – avec Crypto.com. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Staples Center, avec ses 20 000 places, est le siège officiel de quatre franchises sportives professionnelles bien connues : les Lakers, les Clippers (NBA), les Sparks (WNBA) et les Kings (NHL).

Un rebranding à 700 millions de dollars pour 20 ans

Ce partenariat porte plus précisément sur l’acquisition des droits de naming du site par Crypto.com. Ainsi, le Staples Center sera rebaptisé Crypto.com Arena. Et pour ce faire, l’exchange a bien mis 700 millions de dollars sur la table, payés intégralement en cash. Pour la plate-forme, le choix de cette enceinte est d’autant plus intéressant qu’elle n’accueille pas que des matchs de sport. Le Staples Center a par exemple accueilli plus de 15 cérémonies de remise des GRAMMY Awards.

Pour le Staples Center, c’est une grande première. Il s’agira en effet du premier rebranding du site depuis son ouverture en 1999. À noter, si le changement de nom sera officiellement réalisé le 25 décembre 2021, les signalétiques physiques ne seront, elles, modifiées, qu’en juin 2022.

Forte de sa popularité toujours grandissante, Crypto.com a par ailleurs conclus d’autres accords avec des équipes et autres organisations sportives de renom ces derniers mois. La plate-forme a ainsi signé un accord pluriannuel avec le Paris Saint-Germain en septembre 2021, une collaboration qui doit notamment permettre de mettre en ligne des NFT exclusifs liés au club, directement sur la place de marché de Crypto.com, bien évidemment.