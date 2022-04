Crunchyroll s’associe à Google pour favoriser la croissance mondiale des animes

Google et Crunchyroll annoncent un partenariat stratégique pluriannuel visant à accélérer et à soutenir les ambitions du service de streaming d'anime à l'échelle mondiale.

Ce partenariat pour Crunchyroll s’appuie sur le contrat existant entre Google et Sony Pictures Entertainment, qui prévoit une collaboration entre Android, Google TV et Android TV OS, YouTube, les solutions publicitaires de Google et Google Cloud. Le leader dans le streaming d’anime travaillera avec la firme de Mountain View pour renforcer son activité de vente directe aux consommateurs, afin d’obtenir une échelle, une flexibilité et des expériences d’audience d’un niveau vraiment supérieur.

“Crunchyroll ne cesse de répondre à la demande croissante d’anime en proposant des expériences de streaming innovantes et divertissantes aux publics du monde entier“, a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. “Nous sommes ravis de nous associer à Crunchyroll à travers les solutions Google Cloud, Android et Google Advertising pour aider l’entreprise à approfondir ses relations avec ses abonnés et à gagner en efficacité dans l’ensemble de ses opérations“. Thomas Overton, directeur de la technologie chez Crunchyroll, a ajouté : “Alors que nos anciennes activités animées se regroupent sous la marque Crunchyroll pour Sony dans le monde entier, ce partenariat contribue à optimiser notre service en intégrant certaines des meilleures solutions de Google pour diversifier les capacités de notre plateforme et enrichir l’expérience des fans.”

Les axes d’évolution de Crunchyroll avec l’aide de Google