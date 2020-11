Crunchyroll : le service américain de streaming d’anime sera bientôt racheté par Sony

Sony est sur le point de finaliser l'acquisition de Crunchyroll pour presque un milliard de dollars.

Avec 200 milliards de dettes à éponger d’ici les prochaines années, l’opérateur AT&T cherche à se débarrasser de plusieurs actifs à fort potentiel comme Crunchyroll (fondé en 2006 et récupéré en 2018), une plateforme de streaming spécialisée dans les séries animées qui compte 70 millions de membres gratuits à travers le monde (200 pays et régions) dont trois millions qui détiennent un abonnement payant et possède un catalogue avec plus de 1000 titres. Si Sony se montre intéressé depuis plusieurs mois dans le but de prendre du galon dans l’animation japonaise et étendre la base d’utilisateurs de ses services, le prix proposé par la maison-mère de WarnerMedia, à savoir 1,5 milliard de dollars, a été jugé trop excessif par la société de Kenichiro Yoshida.

Sony nears acquisition of US anime streaming service Crunchyrollhttps://t.co/GXk5dDUiBz — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 30, 2020

Depuis l’année dernière, Crunchyroll est le propriétaire du groupe VIZ Media Europe, leader européen du divertissement japonais, qui détient les filiales VIZ Media Europe, VIZ Media Switzerland, AV Visionen, KAZÉ, KAZÉ Manga, Anime on Demand et Anime Digital Network (en partenariat avec Citel, une filiale de Média-Participations). Enfin, en avril dernier, un accord a donné lieu au renommage de VIZ Media Europe en Crunchyroll SAS. Un processus de restructuration de l’organisation a également eu lieu, la société propriétaire de Crunchyroll, Ellation, est elle-même devenue Crunchyroll et sa succursale moldave, ayant gardée l’appellation Ellation, est directement placée sous Crunchyroll SAS.

Sony va récupérer Crunchyroll pour devenir leader dans le streaming d’anime

Alors que les négociations étaient au point mort, le quotidien économique Nihon Keizai Shinbun (ou Nikkei) annonce en exclusivité que Sony et AT&T ont entamé des négociations finales concernant le rachat de Crunchyroll pour plus de 100 milliards de yens, soit 957 millions de dollars. Avec Wakanim (Europe), Funimation (USA), AnimeLab (AU, NZ) et bientôt Crunchyroll (USA, Europe), le géant japonais va pouvoir rivaliser avec des cadors comme Netflix et Amazon Prime dans un secteur en forte progression. En effet, le marché mondial des anime en 2018 valait environ 21 milliards de dollars, soit 1,5 fois plus que cinq ans plus tôt, sachant que le marché étranger représente près de la moitié de la demande totale. Depuis, ce chiffre a encore augmenté (source : The Association of Japanese Animations).

A noter qu’Aniplex de Sony, le studio d’animation à l’origine de Kimetsu no Yaiba (la poule aux œufs d’or de la firme nippone avec la licence Fate/Grand Order), possède une variété de contenus, y compris des films et de la musique, qui sont principalement distribués par des sociétés étrangères. Ses nombreuses filiales comme Aniplex of America, Aniplex Shanghai, ANIPLEX.EXE, A-1 Pictures, Boundary, CloverWorks, Peppermint Anime, Madman Anime Group, Quatro A et Rialto Entertainment ne sont pas en reste non plus.