Crunchyroll : l’antitrust américain valide le rachat par Sony

En plus de mettre la main sur Crunchyroll, Sony récupère Crunchyroll Games, Crunchyroll Manga, Anime Digital Network, Anime on Demand, VRV, VIZ Media Europe, VIZ Media Switzerland, AV Visionen, Eye See Movies, KAZÉ, KAZÉ Manga et KAZÉ Games avec l'acquisition d'Ellation Holdings via Funimation Global Group.

Annoncée en décembre dernier, la vente de Crunchyroll (premier service de consommation directe d’anime, cinq millions d’abonnés SVOD) et ses filiales était soumise à une enquête de la Federal Trade Commission (commission fédérale du commerce) et l’Antitrust Division du Département de la Justice des États-Unis pour une potentielle situation de monopole. Après quelques mois d’attente, Sony et l’opérateur télécom AT&T peuvent enfin officialiser la transaction financière qui est estimée à 1,175 milliard de dollars, sous réserve des ajustements habituels du fonds de roulement et d’autres accommodations, sachant que le produit a été payé en espèces à la clôture.

Yay for anime! Funimation and @Crunchyroll are one company today. Now we can start the crazy fun work of bringing our worlds together. 👉 Read more: https://t.co/e6rPufJ1h6 — Funimation (@Funimation) August 9, 2021

“Crunchyroll apporte une valeur ajoutée considérable aux activités existantes de Sony dans le domaine de l’animation, notamment Funimation et nos formidables partenaires chez Aniplex et Sony Music Entertainment Japan“, a déclaré Tony Vinciquerra, président-directeur général de Sony Pictures Entertainment. “Avec Crunchyroll et Funimation, nous nous engageons à créer l’expérience ultime en matière d’anime pour les fans et à offrir une opportunité unique à nos partenaires clés, aux éditeurs et aux créateurs immensément talentueux de continuer à diffuser leur contenu magistral au public du monde entier. Avec l’arrivée de Crunchyroll, nous avons une opportunité sans précédent de servir les fans d’anime comme jamais auparavant et de leur faire vivre l’expérience de l’anime sur toutes les plateformes qu’ils choisissent, qu’il s’agisse des cinémas, des événements, du divertissement à domicile, des jeux, du streaming, de la télévision linéaire – partout et de toutes les façons dont les fans veulent vivre leur anime. Notre objectif est de créer une expérience d’abonnement unifiée pour les anime dès que possible.”

Sony veut procurer des émotions avec les séries animées, Crunchyroll va renforcer l’offre du géant japonais

“Nous sommes très heureux d’accueillir Crunchyroll au sein de Sony“, a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Group Corporation. “L’anime est un média en pleine expansion qui passionne et inspire des émotions au public du monde entier. L’alignement de Crunchyroll et de Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont au cœur de la communauté de l’anime. Nous avons hâte de proposer encore plus de divertissements exceptionnels qui remplissent le monde d’émotions grâce aux anime.“