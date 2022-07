Crunchyroll baisse le prix de son abonnement mensuel (mais pas en France)

Crunchyroll fait baisser le tarif de ses abonnements mensuels dans de nombreux pays, mais pas en France.

Crunchyroll a décidé de modifier les tarifs de son abonnement pour les utilisateurs dans près de 100 pays et territoires aux quatre coins du globe. Et ce n’est pas une mauvaise chose, comme vous pourriez probablement le penser. Au lieu d’augmenter le coût de ses abonnements mensuels, Crunchyroll a décidé de les diminuer pour offrir aux utilisateurs “encore davantage de valeur”. Cela pourrait aider le service de streaming d’anime à attirer encore davantage d’abonnés.

Crunchyroll fait baisser le tarif de ses abonnements mensuels

Au Royaume-Uni, l’offre Mega Fan – qui permet de visualiser les contenus hors ligne et sur un maximum de quatre appareils simultanément – coûte désormais 6 £ contre 8 £ auparavant. L’offre Fan passe de 6,50 £ à 5 £. Les utilisateurs résidant en Inde, eux, profitent d’une diminution plus importante encore, avec un abonnement Mega Fan qui passe d’environ 10 $ à 1,25 $. Au Brésil, c’est une baisse de 37,5 %, aux Émirats arabes unis, 50 %, toujours sur l’offre mensuelle.

dans de nombreux pays, mais pas en France

L’annonce officielle de Crunchyroll donne la liste complète des pays et territoires concernées par cette diminution des prix. L’Europe, les Caraïbes, l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient sont concernés. Certains pays sont par exemple totalement absents. C’est le cas des États-Unis, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la France.

Sony avait racheté Crunchyroll à AT&T en 2021 et y a notamment intégré le catalogue de Funimation il y a quelques mois. Dans la mesure où Crunchyroll est le service de streaming de prédilection pour les fans d’animation, il n’aurait pas été surprenant que Sony procède à une augmentation des tarifs. Au lieu de cela, le géant japonais rend son offre plus intéressante encore face aux Netflix et autres Hulu, qui disposent, eux aussi, d’un catalogue d’anime, mais qui ont fait augmenter leurs tarifs ces dernières années.