Crucible retourne en bêta fermée, le shooter coopératif d’Amazon est un échec

Amazon Game Studios annonce l'arrêt de l'accès gratuit de Crucible.

Face à Valorant de Riot Games, le FPS free-to-play Crucible n’avait aucune chance pour jouer la carte du concurrent. Un mois après son lancement, le résultat est sans appel… c’est un échec total, le jeu n’a pas attiré les foules. La filiale jeu vidéo du géant de l’e-commerce a décidé de le faire retourner en bêta fermée dès aujourd’hui afin de l’améliorer avec une petite communauté : “L’un des principaux changements que vous constaterez sera notre présence à nous, les développeurs, dans le jeu, pendant une période planifiée chaque semaine lors de laquelle nous jouerons avec vous et solliciterons vos avis. Le jeu restera accessible 24 h/24 et 7 j/7 pour que vous puissiez continuer à organiser des parties avec d’autres joueurs. Vous lancerez toujours Crucible depuis Steam et retrouverez toute votre progression et tous les éléments de personnalisation déjà gagnés. Vous conserverez également votre accès au passe de combat, au programme de récompenses et à la boutique en ligne. Nous sommes en train de mettre en place un conseil de la communauté qui regroupera des participants à la bêta représentant différents styles de jeu, du joueur loisir au joueur très compétitif, et avec qui nous travaillerons en étroite collaboration.”

We’re back with another developer update: we're taking Crucible into closed beta starting tomorrow. Read about the details and how you can participate in the beta here: https://t.co/ox5KG7Fr55 — Crucible (@PlayCrucible) June 30, 2020

Le client de Crucible ne sera plus téléchargeable

Dès 18h, les joueurs ne pourront plus télécharger le client donnant accès à la version complète de Crucible sur PC : “Malgré la phase de bêta fermée, vous pourrez toujours vous impliquer dans le jeu de la même manière. Nous vous encourageons à continuer de diffuser vos parties en streaming, prendre des captures d’écran, vous enregistrer, et parler de votre expérience dans la bêta. Dans un avenir proche, les personnes nouvellement intéressées par la bêta pourront s’inscrire sur playcrucible.com. Nous continuerons d’effectuer des mises à jour, de travailler avec des organisateurs de tournois, de discuter avec vous sur Discord, le subreddit et les autres réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents afin de rendre Crucible toujours meilleur, avec votre aide. Notre sortie de la bêta se fera en fonction de vos retours et des mesures effectuées dans le jeu.”