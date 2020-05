Crucible : le TPS compétitif de Relentless Studios (Amazon) sortira dans deux semaines sur PC

En développement depuis quatre ans, Crucible sera l'un des deux titres majeurs des Amazon Game Studios en 2020.

Avec le report de New World en août prochain à cause de la pandémie de coronavirus, Amazon Game Studios (AGS) peut largement se concentrer sur le lancement du shooter coopératif free-to-play Crucible qui est développé par les équipes de Relentless Studios. Attendue pour le 20 mai prochain sur PC après deux reports, cette nouvelle production va pousser les joueurs à collaborer et s’adapter pour parvenir à la victoire. A noter que dix chasseurs uniques (chacun ayant ses propres armes et capacités sur le champ de bataille) seront disponibles dès la sortie du jeu comme Earl, un routier interstellaire aux allures de char d’assaut dont l’arme à feu est aussi imposante que lui, Bugg, un robot botaniste dont la principale préoccupation est de protéger ses plantes, et Summer, une combattante hors pair et ancienne soudeuse qui réchauffera le champ de bataille à coups de lance-flamme.

Get ready to fight: Wishlist Crucible on Steam to get a reminder when it's available to play for free on May 20! #PlayCruciblehttps://t.co/dpGqHAQBMu pic.twitter.com/R6bJ7hYnGg — Crucible (@PlayCrucible) May 5, 2020

Trois modes distincts seront disponibles dans Crucible :

Cœur des Ruches : deux équipes de quatre joueurs affrontent des ruches géantes qui dispersent leurs œufs dans le monde entier. Chaque Ruche contient un Cœur précieux, la première équipe à capturer trois Cœurs gagne le match

Contrôle des Derricks : deux équipes de huit joueurs doivent atteindre et garder les Derricks répartis sur la carte, tout en se battant pour le contrôle de l’Essence qui les a tous attirés sur cette planète. La première équipe à épuiser les ressources de son adversaire gagne

Chasseurs Alpha : huit équipes de deux joueurs se battent pour être le dernier duo debout sur le champ de bataille

Un trailer pour Crucible, un jeu de tir coopératif en PvPvE

“Chaque match est différent dans Crucible, les choix des joueurs ont une importance capitale“, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. “Chaque adversaire, chaque équipe et chaque mode présente des dangers uniques, et aucun match ne ressemble à un autre. Les joueurs doivent donc s’adapter en permanence à tout ce que l’environnement et les autres équipes mettent en travers de leur chemin. Nous sommes impatients à l’idée que les joueurs se joignent à la chasse dans quelques semaines seulement, et nous avons hâte de connaître leurs impressions.“