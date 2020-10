Crucible : clap de fin rapide, les serveurs vont fermer dès novembre prochain

Uniquement disponible sur PC, Amazon annonce la fin du jeu de tir à la troisième personne en équipe développé par Relentless Studios.

Après l’annulation de Breakaway avant même sa sortie (échec interne), Crucible est également annulé malgré un lancement en mai dernier avec le modèle free-to-play. Le TPS embarquant des éléments de gameplay de nombreux MOBA et autres shooters avait été obligé de retourner en bêta fermée tellement le succès n’été pas au rendez-vous. Si une dernière mise à jour sera disponible sous peu, la fin est actée et les joueurs sont donc invités à se faire rembourser. Les Amazon Games Studios (AGS) vont encore devoir se battre pour réussir à s’imposer dans l’industrie vidéoludique et espérer tutoyer les sommets comme Naughty Dogs, Guerrilla Games, Sucker Punch, Playground Games, Obsidian Entertainment ou encore Bungie. Le MMO de la filiale du géant de l’e-commerce doit désormais faire mieux.

We've made the hard decision to halt development on Crucible. Click here for more information: https://t.co/eovaB4LITr — Crucible (@PlayCrucible) October 9, 2020

Amazon abandonne définitivement Crucible

L’équipe de développement communique sur l’arrêt de Crucible : “Nous apprécions beaucoup la façon dont nos fans se sont ralliés à nos efforts, et nous avons adoré voir vos réactions aux changements que nous avons apportés au cours des derniers mois, mais finalement nous ne voyons pas d’avenir sain et durable pour Crucible. Nous allons déplacer notre équipe afin qu’elle se concentre sur New World et les autres projets d’Amazon Games (…) Dans les prochaines semaines, nous organiserons un dernier playtest et une célébration communautaire, à la fois dans le jeu et sur notre Discord officiel. Après cela, nous désactiverons le matchmaking, mais vous pourrez toujours jouer à Crucible via les serveurs personnalisés. Ils resteront ouverts jusqu’au lundi 9 novembre 2020 à midi (PST)“