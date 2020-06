CrossfireX : une bête ouverte sur Xbox One dès demain

Incontournable sur le marché asiatique, le FPS free-to-play CrossfireX de Smilegate Entertainment va ouvrir sa bêta en exclusivité sur la console de Microsoft.

La version Xbox One de CrossfireX sera jouable dès demain à 9h via une bêta ouverte, et ce jusqu’au lundi 29 juin prochain à 6h. Succès total en Asie et déjà disponible sur PC depuis plusieurs années, le titre mise sur des affrontements à la Counter-Strike entre les mercenaires de Global Risk et Black List. Les membres Insider avec un abonnement Xbox Live Gold peuvent déjà télécharger le client pour jouer en avant-première pendant quelques heures.

La partie multijoueur et ses trois modes seront uniquement accessibles pour le moment :

Mode Spectre : Sur la carte Laboratory, les mercenaires de Black List devront user de leurs camouflages optiques et de leurs armes de mêlée pour se débarrasser discrètement de leurs cibles et poser des explosifs afin de détruire l’objectif. Les mercenaires de Global Risk devront défendre plusieurs objectifs grâce à un équipement standard, le son jouera un rôle primordial pour que ces derniers puissent localiser et éliminer leurs ennemis invisibles. Ce mode sous haute-tension récompensera les joueuses et les joueurs sachant faire preuve de prudence et de stratégie

Match en équipe : Ce mode est une variante du très célèbre Recherche et Destruction, dans lequel deux équipes de 8 doivent soit s’éliminer ou parvenir à poser un explosif sur la cible pour l’emporter. Il s’agit d’un des modes les plus populaires du Crossfire original. Vous vous affronterez sur la carte Black Widow, où le travail d’équipe et la maîtrise des lieux sont cruciaux

Point Capture : Il s’agit d’une version améliorée du mode classique Match à mort en équipe du Crossfire original. Sur la carte GR Tower, deux équipes de 8 doivent arriver au nombre requis d’éliminations. C’est un mode parfait pour les débutants pour comprendre les bases de CrossfireX, essayer de nouvelles armes, apprendre les subtilités de la carte et commencer à définir des stratégies s’appliquant aux différents paquetages

Un trailer pour la bêta ouverte de CrossfireX sur Xbox One

La sortie de CrossfireX est toujours prévue pour cette année sur les consoles de salon. La version Xbox One est une exclusivité temporaire. Sony pourrait préférer une version PS5 au lieu de faire du cross-gen, là où Microsoft espère bien porter le jeu de tir à la troisième personne sur Xbox Series X avec des améliorations techniques et graphiques. A noter que Remedy Entertainment s’est occupé de la partie solo.