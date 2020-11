CrossfireX : le portage du FPS incontournable en Asie sur les consoles Xbox est retardé

Le free-to-play de Smilegate Entertainment est reporté à l'année prochaine sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

Malgré une bêta ouverte en juin dernier et des retours positifs de la communauté, CrossfireX n’est pas encore prêt à faire son arrivée sur consoles aux USA et en Europe : “Après de longues délibérations et compte tenu des défis auxquels l’équipe de développement de Smilegate est confrontée en raison du COVID-19, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de CrossfireX à 2021. Ce report nous permettra de proposer l’expérience Crossfire sur console que notre équipe a décidé de créer.”

CrossfireX sur PS5 en 2021 ?

Le studio sud-coréen Smilegate Entertainment a pris des engagements avec l’éditeur Microsoft depuis quelques années pour proposer CrossfireX en exclusivité temporaire sur ses machines, mais ce nouveau retard pourrait mettre à mal le deal et entraîner une arrivée plus rapide du FPS sur la PS5 de Sony. A noter qu’une campagne solo payante doit aussi arriver dans les prochains mois, mais les finlandais de Remedy Entertainment se montrent beaucoup trop siliceux sur le sujet.

CrossfireX, le Counter-Strike asiatique

Smilegate Entertainment offre une expérience intense de tir à la première personne avec CrossfireX où les joueurs sont plongés dans un conflit global entre les deux plus formidables factions militaires privées du monde :

Global Risk emploie des vétérans de puissantes forces armées qui utilisent des technologies avancées pour lutter pour l’ordre et la sécurité

Black List emploie des mercenaires endurcis formés aux tactiques de la guérilla qui luttent pour déstabiliser des régimes oppressifs au nom de la liberté

Choisissez votre camp et accomplissez des missions basées sur des objectifs à travers une variété de modes classiques et innovants, avec un gameplay très élaboré et des visuels cinématographiques.