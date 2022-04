Crossfire : Legion arrive en accès anticipé sur Steam le 24 mai

Crossfire : Legion arrive sur Steam en accès anticipé. Rendez-vous le 24 mai pour découvrir ce nouvel opus.

Les jeux vidéo se suivent et ne se ressemblent souvent pas, ce qui est une très bonne chose pour les amateurs. Il en sort toutes les semaines de nouveaux, dans tous les genres, pour tous les goûts, qu’il s’agisse de petits jeux indépendants ou de AAA. Aujourd’hui, nous avons des nouvelles d’une licence appréciée de fans de jeux de stratégie, Crossfire.

Le jeu de stratégie en temps réel Crossfire : Legion sera en effet bientôt disponible sur Steam en accès anticipé. Les amateurs du genre et de la franchise pourront découvrir le dernier opus en date de Blackbird Interactive à partir du 24 mai prochain.

Crossfire : Legion est basé sur la série des shooters tactiques Crossfire, extrêmement populaire en Asie. Le jeu original compte plus d’un milliard de joueurs enregistrés, selon le développeur Smilegate. Le plus titre le plus récent à ce jour, CrossfireX, fut proposé sur les consoles Xbox il y a quelques mois, et ce ne fut malheureusement pas une réussite. Espérons donc que ce nouvel opus inverse la tendance.

Dans cette version d’accès anticipé, Crossfire : Legion proposera le premier acte de la campagne dans son intégralité. Les joueurs peuvent aussi s’attendre à profiter du mode coopération ainsi que des modes multijoueurs avec les classements. Les joueurs seront aux commandes d’une armée de l’une des trois factions disponibles : Black List, Global Risk et New Horizon et ils affronteront leurs ennemis sur une grande variété de terrains et d’environnements.

Blackbird est un studio très connu et reconnu, avec des jeux comme Minecraft Earth ou encore Hardspace : Shipbreaker à son actif. Il travaille aussi actuellement sur Homeworld 3. Étant donné la réputation de Blackbird et la popularité mondiale de Crossfire, ce Crossfire : Legion a le potentiel pour être un énorme succès. À suivre !