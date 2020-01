Crisis Jung : la série Netflix débarque le 1er février

Vous aviez aimé Lastman ? Alors vous allez adorer Crisis Jung. À ne pas mettre entre toutes les mains.

Lastman a été un de nos coups de cœur de 2016 pour tant de raisons qu’on ne pourrait les citer ici… mais peut-être vaut-il la peine de prendre le temps de le faire. Son animation, sa maturité, sa musique composée par Philippe Monthaye et Fred Avril, son scénario, son humour — tout valait le détour dans cette saga unique qui précédait l’histoire du manga éponyme où apparaît le héros Richard Aldana. Le studio Bobbypills annonçait en 2018 un nouveau projet, Crisis Jung, et diffusait à cette occasion un trailer d’une minute où la violence et la nudité prévalent. Créée par Jérémie Périn et Baptiste Gaubert (rejoints au script par Laurent Sarfati et Jérémie Hoarau), Crisis Jung est mis en musique par Philippe Monthaye et propose à son casting des personnes comme Pauline Moingeon, Karim Tougui, Martial Le Minoux ou encore Frédéric Souterelle, des noms familiers aux spectateurs de Lastman.

Une série très dynamique

On apprend aujourd’hui via Clubic que la série sera disponible le 1er février sur Netflix. Dans Crisis Jung, qui ne sera assurément pas à mettre devant tous les yeux, nous sommes dans un monde sans amour ravagé par les explosions de violence. Notre héros, Jung, a le cœur brisé et poursuit sa quête de retrouver Maria, son amour perdu, sauvagement décapitée par Petit Jésus. Il peut compter sur le support d’alliés qu’il croise sur sa route sanglante grâce à des rencontres qui l’aident à comprendre les autres, mais surtout lui-même. Il doit également gérer ses “poussées de violence”, une malédiction incontrôlable qui ressort de son âme meurtrière.

On est très fiers d'annoncer la sortie de notre série "Crisis Jung" le 1er février sur @NetflixFR !

Réalisé par Baptiste Gaubert et Jérémie Hoarau.

Créé par Baptiste Gaubert et Jérémie Périn.pic.twitter.com/MBCsuS7ia9 — BOBBYPILLS ❤ (@Bobbypills_) January 19, 2020

Un trailer de rappel

Alors que Lastman était composé de 26 épisodes d’une douzaine de minutes chacun, Crisis Jung ne comptera que 10 épisodes de 7 minutes chacun. Étant donné le rythme et l’animation qui va à deux cents à l’heure, ce n’est peut-être pas plus mal.